“No se ha presentado nada que me motive”: Eva Gómez explicó el motivo de su ausencia de la televisión

Eva Gómez reconoció este lunes, en entrevista con Eduardo Fuentes en “Buenas noches a todos”, que a la fecha “no se ha dado” la posibilidad de regresar a la televisión abierta debido a que “no se ha presentado nada que a mí me dé o me motive para decidir volver”.

La animadora española, quien tras su salida de Chilevisión en 2017, donde condujo con éxito programas como “El Diario de Eva”, “Manos al fuego”, “Escuela para maridos”, “La mañana de CHV” y el Festival de Viña del Mar, no ha logrado consolidar su figura en otros canales nacionales, expuso a Fuentes los motivos por los que, a su juicio, se mantiene fuera de pantalla.

El motivo de Eva Gómez

“La penúltima vez estuve contigo, en La Red (donde animó el programa ‘Así somos’), después hice ‘El baile’ (‘Bailando por un sueño’), en Canal 13, que lo pasé (...)”, inició Eva, quien fue interrumpida por el periodista para explicar el motivo de la ausencia de un proyecto “estable” en algún canal chileno.

Mi fuerte es lo social, tratar de contar historias humanas, ayudar a gente, eso es lo que a mí me motiva. Lo que he hecho siempre, en alguna u otra medida. — Eva Gómez

“Pero de forma estable, no solamente invitada, una participación, un programa tuyo. Hiciste un programa tan exitoso, reflejo de una generación (...)”, señaló Fuentes, cuya pregunta llegó a la fibra íntima de la española, quien se abrió a los motivos de su prolongado alejamiento de la pantalla.

La tele ya cambió. Crisis social (18-O), que nos tocó a los dos (Eduardo Fuentes) en La Red, después vino la pandemia, y por ‘hache’ o ‘equis’ motivo no se ha presentado nada que a mí me dé o me motive para decidir volver. — Eva Gómez

“Sí, mi cuarto hijo, ‘El Diario de Eva’, pero no se ha dado Eduardo, al final, porque yo creo que han pasado muchas cosas entremedio”, aseveró Gómez.

“Además, la tele ya cambió. Crisis social (18-O), que nos tocó a los dos en La Red, después vino la pandemia, y por ‘hache’ o ‘equis’ motivo no se ha presentado nada que a mí me dé o me motive para decidir volver”, prosiguió.

“A mí me gusta esto, a mí me gusta conversar, a mí me gusta (...) mi fuerte es lo social, tratar de contar historias humanas, ayudar a gente, eso es lo que a mí me motiva. Lo que he hecho siempre, en alguna u otra medida. ‘El Diario de Eva’ era un Toc Show, tenía esto de contar historias reales, historias de vida, que podían ser de chiquillos que tenían problemas con sus mamás o que le estaban pidiendo pololeo porque le gustaba la niña, pero son problemas, situaciones, anécdotas, que uno las cuenta, las disfruta, otras veces no”, explicó la animadora, quien aseguró que su anterior espacio en CHV le dio sus mayores satisfacciones.

“Cuando partió ‘El Diario de Eva’, a las 9 de la mañana, era un programa muy duro. Nosotros teníamos casos, ponte tú, los casos como el de Jorge Matute Johns, lo tuvimos en ‘El Diario de Eva’. Cynthia Cortez, una chica que falleció, que la mataron para Halloween, y su mamá la buscó y la buscó en Valdivia, también nosotros lo tuvimos. O sea, uno siente que está haciendo algo. En tú caso, entretener, dar el lado de B de personajes que son conocidos, en otros casos poder alertar de casos que están pasando, ayudar a ciertas instancias. Eso es lo que a mí me gusta y no se ha dado eso”, finalizó.