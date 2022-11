Pamela Díaz troleó a Eduardo Fuentes en su regreso a TVN: “Te hizo muy bien irte de La Red”

Pamela Díaz será la invitada de este martes en “Buenas noches a todos”, en lo que será su regreso a TVN luego de haber salido en medio de polémicas declaraciones tras el abrupto final de su programa “Mochileros”.

Por eso, la Fiera aprovechó dicha visita para subir a las historias de su cuenta de Instagram una serie de clips en los que, aparte de asegurar que “esta es mi última entrevista seria”, aprovechó de trolear a su entrevistador.

“Querida people, estoy acá felicitando a Eduardo Fuentes por una entrevista que vi a Kramer, que me encantó como la abordó”, inició Pamela, quien sorprendió a Fuentes, ya que ni bien terminó de hablar con la Fiera, esta subió detalles de su conversación.

El troleo de Pamela Díaz a Fuentes

“¿Tú le comentas a la gente cada cosa que acabas de hacer? Porque eso acaba de pasar”, preguntó.

“No, esto te lo conversé a ti, te estaba felicitando en privado, y ahora lo estoy haciendo público”, contestó Díaz.

“Ah, entonces déjame agradecerle a la gente. Hola, People de Pamela. ¿Cómo están? Yo quiero darle las gracias a la señorita Pamela, primero, por felicitarme por la entrevista, y segundo, invitarlos a que nos vean esta noche, en ‘Buenas noches a todos’. Esta noche de martes, obviamente”, señaló el periodista, quien luego fue sorprendido con otra indiscreción de Díaz.

“¿Estás en tu mejor momento, crees tú? Te hizo muy bien irte de La Red. Estás en tu mejor momento”, afirmó la influencer, cuyas palabras le sacaron más de una sonrisa cómplice al periodista.

Pamela Díaz y Eduardo Fuentes. Fuente: pamefieradiaz.

Tras ello, la exfigura televisiva remató sus publicaciones en Instagram asegurando que esta noche daría su última entrevista más seria.

“People, esta es mi última entrevista seria. Así que les digo a todos los periodistas de este país, y del extranjero, que no me llamen más porque soy otra mujer”, cerró.

Cabe destacar que luego de su abrupta salida de TVN, Pamela comentó en sus plataformas sociales y diversos programas de televisión los detalles de la que, a su juicio, fue una desacertada decisión de “ejecutivos que no saben de televisión”, de retirar su espacio sin llegar a emitir todos los capítulos grabados en el canal público.

“Cuando salí de Chilevisión, yo dije que era justo que me echaran y lo sigo pensando. Con TVN me pareció injusto, porque a mí me pidieron 12 programas de una productora. Yo no soy rostro de TVN y ellos dieron a entender que era rostro del canal estatal. No lo pasé mal, pero sí hubo aprensiones, ellos tienen un tema muy distinto a Mega u otros canales, que todo lo que dice cualquier persona de otro lado, tienen un cierto temor a no quedar nunca mal con nadie”, reclamó.