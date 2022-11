Paola Troncoso afirma que Miguelito le “tiraba los cortes” mientras estaban en Morandé con Compañía

Paola Troncoso contó detalles sobre su cercana relación con Hans Christian Malpartida, conocido como “Miguelito”, y aseguró que al inicio no fue una relación de “madre e hijo”.

Todo comenzó cuando la exMorandé con Compañía fue consultada sobre su compañero durante la entrevista en “Juego Textual”, a lo que reconoció que cuando partieron el programa él tuvo una actitud más coqueta con ella.

“Antes (”Miguelito”) era súper carretero. Cuando recién llegó al programa... De hecho, además de ser carretero, a mí me tiraba los cortes que ni te digo. No me decía mamá, me decía: ‘Paola’, no sé qué. Súper lacho”, recordó.

Sin embargo, cuando empezaron a trabajar juntos todo cambió, y se volvieron inseparables, este vínculo que se mantiene hasta el día de hoy.

“Cuando nosotros empezamos hacer esto (dúo de comediantes), esto automáticamente cambió. De hecho la otra vez tuvimos que hacer una escena donde no éramos ‘mamá e hijo’ sino que tenía un sueño en que ‘Miguelito’ tenía una novia y esa novia era yo. Entonces teníamos que darnos un beso”, contó.

“‘Miguelito’ dice: ‘No, yo no puedo darle un beso a mi mami’. Y yo tampoco. Pero sí se lo puedo dar cuando estoy de mamá”, sentenció Paola.