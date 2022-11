Se conocieron las primeras imágenes de la boda de Carola de Moras con Felipe Bulnes

El programa de espectáculos “Zona de estrellas” mostró anoche las primeras imágenes del esperado matrimonio entre Carolina de Moras y Felipe Bulnes, el cual se realizó el pasado sábado 19 de noviembre en un exclusivo balneario de la Quinta Región.

Las postales, que fueron compartidas este lunes en el panel del espacio farandulero por la periodista Cecilia Gutiérrez, dieron cuenta de la realización de la ceremonia entre la exanimadora de CHV y el exministro del Gobierno de Sebastián Piñera, y que según rumores de prensa iban a realizarse el próximo 26 de noviembre.

Los discretos festejos de Carolina de Moras

Sin embargo, la esperada unión entre De Moras y Bulnes, que durante cinco años fueron pareja antes de contraer nupcias, se dio este pasado sábado en una sobria ceremonia y con unos “pocos invitados”, entre los que destacaron los “familiares y amigos más cercanos” de la pareja.

Entre las cosas que llamaron la atención de la ceremonia, apuntaron en el programa de Zona Latina, estuvo el sobrio vestido utilizado por la modelo y que “fue diseñado por Patricio Moreno”.

Una larga prenda de una pieza, de color café claro, que fue criticada por Daniela Aránguiz, quien afirmó que el atuendo de la animadora no tenía nada que ver con el de cualquier novia.

Las imágenes del matrimonio de Carola de Moras fueron mostradas este lunes en el programa "Zona de estrellas". Fuente: Zona Latina.

“No parece novia, no me gusta. Se ve estupenda, pero no es novia. Se ve regia, me encanta el vestido pero para un matrimonio es como de invitada”, se quejó la panelista y exesposa de Jorge Valdivia.

Entre otros detalles del matrimonio que se conocieron en el programa de espectáculos estuvo la locación del mismo, la casa de veraneo de la pareja ubicada en la Quinta Región, y el menú que acompañó a los festejos del matrimonio, un asado al palo que disfrutaron los pocos invitados a la fiesta y ceremonia.

De los registros mostrados por Gutiérrez en el espacio, poco y nada se vio del novio, cuya presencia brilló por su ausencia en los festejos.