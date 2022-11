Sor Cristina, la religiosa que ganó The Voice Italia, dejó la iglesia y luce irreconocible

Hace años, el mundo conoció la historia de “Sor Cristina”, una monja que en 2014 se coronó como ganadora de la versión italiana de “The Voice”.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel entonces y la religiosa cambió radicalmente su vida, ya que abandonó la iglesia y ahora trabaja como mesera en un restaurante de España.

En conversación con un programa de la TV italiana, Cristina Scuccia relató por qué dejó la iglesia, como también lo que ha pasado con ella estos años tras ganar el popular programa de talentos.

“Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina”, aseguró, para luego añadir que había “realizado un camino maravilloso en el que ha habido dificultades” y que ahora sonríe “aún más que en el pasado”.

Scuccia aseguró que tras el programa y la exposición mediática, se desataron una serie de interrogantes en ella: “no entendía quién era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito”

Sobre el amor, la ahora ex Sor Cristina, dijo “Creo en el amor, pero no es algo que considera ahora… No es mi prioridad en este momento. Tienes que cuidarte, amarte, antes de poder amar a los demás”