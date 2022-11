Blanca y radiante: Aseguran que Belén Soto se casó por el civil con Branko Bacovich

Finalmente llegó el esperado momento para la actriz Belén Soto y su pareja Branko Bacovich, quienes ya habrían formalizado su relación de seis años, contrayendo matrimonio el día martes, en una íntima ceremonia por el civil, según dio cuenta el diario La Cuarta.

Esto, luego que se filtrara una fotografía de la recordada intérprete en la teleserie “Papy Ricky”, con un vestido blanco y abrazada de dos mujeres que serían parte de la banquetera.

Hasta el momento, indicó el citado medio la información no ha sido desmentida por la joven en sus redes sociales, por lo tanto, ya podríamos hablar de la señora Belén Soto.

Fue durante el programa “Todo por ti” con Cecilia Bolocco que Belén contó detalles de cómo sería la ceremonia.

“Vamos a hacer algo en la terraza, porque nuestro símbolo es nuestra casa. Queremos que esté toda nuestra familia, que vengan nuestros amigos, y ahí se hacen las posturas de argollas”, indicó.

“Te estamos observando”

Hace días atrás, el actor Jorge Zabaleta, recordado por su participación en “Papi Ricky”, le mandó un cariñoso mensaje a su colega Belén Soto, quien fue su hija televisiva en la teleserie de Canal 13, deseándole los mejores deseos, pero también un mensaje, modo en broma, modo en serio, hacia su pareja Branko Bacovich.

Fue durante el programa de Cecilia Bolocco “Todo por ti”, cuando la joven contó sobre su vida personal y profesional y le rindió un homenaje a su madre, Carolina Infante. Ahí, Belén fue sorprendida con el mensaje del actor, con quien mantiene una relación cercana.

“Voy a aprovechar esto para decirle a mi hija televisiva, a mi Belencita adorada, que la quiero mucho, que estoy muy contento de todas las cosas que ha hecho y le quiero dar un súper abrazo”, partió diciendo el amigo de Pancho Saavedra, integrante de “Socios de la parrilla”.

Además, el ex “Machos” se refirió al mega evento entre los tortolitos, señalando que “que quedan pocos días y no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir que te convertiste en una tremenda mujer. Estoy muy orgulloso de ti, has tomado muchos riesgos y eso habla de tu valentía y de las ganas de comerte al mundo. Sé que has aprendido mucho para tu corta vida, porque eres muy jovencita”, agregó.

Finalmente, Jorge Zabaleta cerró su mensaje, enviándole una advertencia a su yerno televisivo. “(Belén) Te deseo lo mejor de lo mejor junto a Branko y a él le voy a decir: ‘Cuídala, porque ojo, te estamos observando. Nada más te digo’. Te quiero mucho”.