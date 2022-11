“Cada vez que subo fotos descalzo, hay muchos mensajes directos”: Tomás González reveló particulares propuestas de sus seguidores

Tomás González fue el nuevo invitado en el estelar de Canal 13, “Juego Textual”, en donde tuvo que responder algunas preguntas candentes sobre su vida personal.

“¿Habrá subido alguna propuesta subida de tono?”, fue la pregunta del público al gimnasta, a la cual respondió con toda sinceridad que “me ha llegado de todo: mujeres, hombres, mayores, menores...”, reveló.

Aunque dejó en claro que nunca responde a estos mensajes, sobre todo cuando se trata de fotos o vídeos con un contenido de alto calibre.

Sin embargo, hay algo que le llama la atención de este hecho: “Hay una fijación con mis pies (...) cada vez que subo fotos descalzo, hay muchos mensajes directos”, confesó.

Según lo relatado por el deportista, sus amigos lo molestan por este hecho y “me dicen que haga un OnlyFans de mis pies para ganar plata”.

No obstante, Tomás dejó en claro que “no es lo mío, no me sentiría cómodo” y enfatizó en que “jamás lo haría (porque) siento que lo mío va por lo deportivo”.

Finalmente, el medallista olímpico aseguró que le gustaría trabajar en el mundo de la moda y que sus fotografías de Instagram van por ese camino. “Me acomoda. No he modelado, pero sí tengo fotos de moda”.

“Y si me ofrecen una campaña, feliz”, cerró Tomás González.