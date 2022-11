Claudio Rojas afirmó que se enteró por la prensa del matrimonio de Carola de Moras: “A penas supe le pregunté”

El abogado Claudio Rojas fue consultado sobre el matrimonio de su amiga Carola de Moras en el programa “Hola Chile” de la Red, del cual él forma parte del panel. De acuerdo a lo recopilado por Página 7, los conductores hablaron de un supuesto desaire de parte de la exanimadora del Festival de Viña.

Esta amistad habría iniciado en el antiguo matinal de Chilevisión donde trabajaron juntos. “Siempre fue todo muy respetuoso y en un compañerismo de trabajo”, comentó el abogado. A pesar de la buena onda, él no asistió al casorio de su excompañera de pega con Felip Bulnes que se celebró en Zapallar.

La animadora del espacio, Julia Vial, le preguntó a qué se debe esto, “porque hace un tiempo que no hablan, porque Felipe Bulnes nunca confió en tí, ¿Tenía cupos limitados? o ¿No calificabas para un matrimonio en Zapallar?”, teorizó.

“Yo creo que todas las anteriores (…) Tal vez dijo: ‘Este no se va a comportar muy bien’”, comentó el abogado. “La verdad es que yo me enteré, al igual que ustedes, por la prensa. A penas supe le pregunté, y me confirmó que se había casado”, afirmó Rojas.

Finalmente, Claudio Rojas sacó una conclusión de este episodio y su relación con Carolina de Moras, “hay veces en las que uno invierte en las amistades, les pone tiempo, dedicación, cariño, y esas personas no te lo devuelven de la misma forma”, terminó.