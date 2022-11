Gonzalo Ramírez recordó con irónico comentario a periodista que lo troleó en Meganoticias: “No lo pasa nadie”

Gonzalo Ramírez realizó esta mañana un irónico comentario de su colega Fabián Morales, quien a inicios de semana causó la incomodidad del conductor de los noticiarios de Mega “Amanece” y “Conecta” al hacerle una broma por las restricciones de consumo y el elevado precio de las cervezas en el Mundial de Qatar.

En la ocasión, el editor de deportes de la señal privada aprovechó unas imágenes de cientos de hinchas en la zona del Fan Fest de la nación asiática para informar de los altos precios de las cervezas y lo prohibitivo que estos valores eran para algunas personas. Entre ellas, Ramírez, quien fue sorprendido en aquella ocasión con un “usted no podría ir, seamos sinceros”.

“¿Tú sabes cuánto vale el vaso de medio litro de cerveza? 12 mil pesos. ¡En oferta! (...) cada persona no puede comprar más de dos (...) usted no podría ir, seamos sinceros (...) ¡Ya! Si estamos empezando la semana, 1-0 vamos ganando”, que no la causó ninguna gracia al desprevenido periodista, quien este martes aseguró en pantalla, y con Morales de testigo, que no se había enojado.

“Es que dice la gente que usted se enojó ayer (lunes) por una cuestión, una broma”, preguntó ayer el periodista deportivo, cuyas dudas fueron respondidas por Ramírez con un categórico “yo no me enojo”.

“No, no hay una tensión, nada. Si nosotros nos conocemos hace muchos años”, aseguró el exrostro de TVN, quien esta mañana volvió por su revancha. Ya sin su colega en pantalla, puesto que este miércoles se embarcó hasta Medio Oriente para despachar desde territorio catarí los pormenores del mundial.

La revancha de Gonzalo Ramírez

Por ello, en el estudio apareció Simón Oliveros, con quien el exrostro de 24 Horas inició un diálogo futbolero con el motivo de armar un equipo de fútbol con los periodistas del área de prensa.

“Se van a arrepentir, soy malo para la pelota”, reconoció Oliveros, quien contó que hay “varios equipos de prensa” que participan de un campeonato interno. “Tu amigo Fabián Morales es el delantero estrella”, le aseguró, con evidente tono de broma, a Ramírez, quien no dejó escapar la oportunidad para ironizar con su colega.

“¿Sí? Yo pensé que era defensa, porque dicen que no lo pasa nadie”, aclaró Gonzalo, cuyas palabras acabaron en una gran carcajada de los presentes en el estudio.

Habrá que ver cuál será la respuesta de Morales una vez que llegue a Qatar y vuelva a encontrarse con su amigo en pantalla.