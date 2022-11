“Las locas Díaz”: Pamela Díaz y Trinidad Neira se lucen en corto relacionado con serie de Netflix

Netflix ha logrado crear una nueva herramienta de publicidad en nuestro país, y esta consiste en poner a los rostros de la farándula chilena para promocionar sus series. En esta ocasión, la plataforma decidió jugar con Pamela Díaz y Trinidad Neira para que interpretaran a los parientes de la familia Addams.

“Las Locas Días”, es el título del vídeo publicado en Instagram de la empresa, en donde se puede ver a las chilenas caracterizadas con el vestuario de la serie de los años 60.

La historia tiene relación con la nueva producción de Netflix, “Merlina”, en donde Trinidad es la prima de la protagonista y Pamela sería la hermana de Morticia A. Addams, por lo que le pidió ayuda para sobrellevar los problemas de su particular y oscura hija.

Muy a su estilo, la “Fiera” le dice a su retoña que su familiar vendrá a estudiar al mismo colegio que ella, entonces la debe recibir de la mejor manera. Sin embargo, Trini no recibió bien la noticia puesto que su prima le ha jugado varias travesuras, entre ellas: regalarle una planta carnívora, comerse a su hámster; además asegura que las personas que no tienen redes sociales no son de confiar.

Tras esto, Pamela con el típico chasquido de la serie le dice a “Lento” que detenga el auto para abandonar a su hija.

“Por bastarda te vay en micro. Toma la 107 y te vas a donde tu papá”, fue el divertido diálogo tras dejarla en un paradero.

Finalmente, la familia Addams llega a la casa para empezar la nueva vida de Merlina.

Acá te dejamos el video: