Leo Caprile: “A la tele me invitan y yo voy a sacarle plata (...) me carga, me aburrió”

Leo Caprile se sinceró y contó detalles sobre su ausencia tanto en televisión como en la radio, esto tras varios años de carrera en las comunicaciones.

En una conversación con Radio ADN, el locutor de 63 años reveló que instaló un centro de eventos en su casa en Curacaví, y que no tiene planes de salir de este nuevo proyecto.

“Con la familia desarrollamos una nueva actividad que me permitió alejarme de los medios que me tenían un poco cansado, no porque sean malos, sino por la rutina”, sostuvo.

“Trabajar en la radio Corazón por una década no te permite cambiar nada y yo soy busquilla, movedizo y eso me hizo primero dejar la tele y después la radio definitivamente”, explicó.

Posteriormente, Leo fue consultado sobre un posible regreso a los medios, a lo que aseguró que en la actualidad está acostumbrado “a cierta libertad”, y que por ejemplo la radio “tiene una suerte de rutina tan marcada (...) Es el momento para dejar el espacio a otros, no es necesario que vuelva”, aseguró.

Sin embargo, dejó ver que si es que le permiten trabajar desde la casa “con horarios cómodos” la situación cambiaría. “Yo ya hice la parte dura”, afirma.

“Si algo me saca de acá creo que lo voy a odiar y como no quiero odiar a la radio, prefiero esperar la oportunidad de hacer algo desde acá, un podcast puede ser un territorio en el que pueda incursionar”, lanzó.

Finalmente, Caprile habló sobre volver a la televisión, a lo que respondió tajante: “A la tele me invitan y yo voy a sacarle plata. La tele me carga, me aburrió”.