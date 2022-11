“No temía mostrar imágenes explícitas”: revelan que Kanye Wets compartía a sus empleados fotos y videos íntimos de Kim Kardashian

Un revelador reportaje respecto del comportamiento abusivo de Kanye West con sus empleados de Yeezy publicó este martes la revista Rolling Stones, que en su última edición dio cuenta de la denuncia que más de dos docenas de extrabajadores realizaron en contra del cantante estadounidense, a quien acusaron incluso de mostrarles fotografías y videos íntimos y de carácter sexual de su exesposa Kim Kardashian.

La publicación llegó a casi un mes de que se acabara su relación comercial con Adidas, en medio de variadas polémicas por sus dichos racistas y antisemitas, que no sólo le costaron al excandidato presidencial de Estados Unidos su desvinculación con la compañía alemana sino con otras grandes marcas.

Y una de esas grandes polémicas incluyó a su exesposa, la mediática Kim Kardashian, de quien unos 25 extrabajadores de West aseguraron haber visto una serie de fotografías y videos que el artista les mostraba como una forma de demostrarles su poder, intimidarlos y reafirmar sus relaciones abusivas con ellos.

La denuncia contra Kanye West

“Él no tenía miedo de mostrar imágenes explícitas o hablar sobre situaciones que deberían mantenerse en privado”, señaló uno de los consultados en el reportaje de la publicación, mientras que uno de los empleados que trabajaba en el área creativa de la compañía del artista expuso que en su entrevista de selección el propio West le repetía “mi esposa me acaba de enviar esto”, antes de mostrarle una fotografía “muy reveladora y personal de Kim Kardashian. No supe cómo reaccionar”.

El reportaje que reveló las conductas impropias de Kanye West con sus empleados de Adidas. Fuente: Rolling Stones.

“Detrás de escena, este famoso jefe hizo más que poner a prueba los límites del profesionalismo: exmiembros del personal de Yeezy y Adidas y colaboradores creativos afirman que les mostró pornografía al personal de Yeezy en las reuniones; discutió sobre pornografía y mostró una fotografía íntima de Kim Kardashian en entrevistas de trabajo; y mostró un video explícito y fotos de Kardashian, así como sus propios videos sexuales a los miembros del equipo de Yeezy”, prosiguió el medio.

El ambiente estaba tan contaminado por las actitudes abusivas del cantante que, relató la publicación, varios “exempleados de alto rango en Yeezy” mandaron una carta de reclamo " a los miembros de la junta directiva y al nuevo director ejecutivo de Adidas” para que abordaran “el ambiente tóxico y caótico que creó Kanye West” en la compañía y sancionaran “un patrón muy enfermizo de comportamiento depredador hacia las mujeres” del artista.

“Él, en años pasados, explotó con las mujeres en la sala con comentarios ofensivos, y recurría a referencias sexualmente perturbadoras cuando brindaba comentarios sobre el diseño. Este tipo de respuesta de un socio de marca es una a la que los empleados de Adidas nunca deberían estar sujetos, ni el liderazgo de Adidas debería tolerar jamás”, fue parte de la carta de reclamo de los trabajadores que finalmente expuso la revista.