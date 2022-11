“Sufría mucho con Yerko (Puchento)”: Berta Lasala reveló los problemas que le trajo su relación con Daniel Alcaino

Berta Lasala fue entrevistada anoche en el late “Pero con respeto”, donde reveló las dificultades que la ha traído a ella su relación amorosa de más de dos décadas con el actor Daniel Alcaíno y su polémico personaje de “Yerko Puchento”.

“Difícil, porque la gente piensa que uno siempre es la proyección del otro. Como que yo soy como Daniel, que pienso como Daniel, que la pareja o los padres somos iguales. Somos súper distintos. Tenemos gustos distintos, miradas de la vida distintas también, pero respeto todo lo que él piensa. Estoy con él, lo apoyo”, reconoció la actriz y panelista del programa “Milf”, espacio donde un tiempo compartió espacio con una de sus mejores amigas, la también actriz Francisca Merino, y con quien tuvo problemas por el personaje de Alcaíno.

Los inconvenientes de Berta Lasala

“Estuve enojada con la Pancha. No sé si un año, pero fue harto tiempo. No le hablaba, porque me echó al agua. Yo estaba con Daniel y nadie sabía y ella dijo: ‘Yo voy a decir con quien anda’. Ella se puso el parche antes de la herida, porque ella pensó que Daniel la iba a molestar a ella con su pololo, con el que tenía en ese momento, que ya ni me acuerdo. Y no alcanzó a molestarla y ella, como chora, dijo: ‘Yo, yo sé con quien tú andas’. Y ahí yo dije: ‘Maldita, maldita, maldita’. Esto fue hace mucho, como 18 años atrás”, contó Lasala, quien recordó que ese episodio se dio en el ya extinto programa “Vértigo”, de Canal 13. La cuna del icónico personaje de Alcaino.

“Estaba ‘Yerko’ y ella, y él le dijo algo y ella le contestó ‘no vengas a molestar a mí, porque yo sé perfectamente con quien tú andas y si me molestas yo lo voy a decir’. Y yo estaba viendo el programa y le mandé un mensaje. ‘Estai (sic) cortada conmigo’. ¡Chao! Y de ahí no la vi”, prosiguió la actriz, que luego de es mal rato afirmó que no acabó nunca con su gran amistad con Merino.

“Nunca enojada, enojada. Se me pasó después. Le hice la ley del hielo un rato, para que ubicara, sino la Pancha después se iba de... a contar toda mi vida en la tele. Ya había contado unas anécdotas inmundas y yo pensé que había otra cosa en esa caja (donde Julio César Rodríguez pone algún elemento que les hace recordar anécdotas a sus invitados). Ahí se supo todo (su romance con Alcaino). Fue fuerte en esa época, porque hasta portada de diario sacamos. Bueno, pero ya pasó el tiempo”, explicó la actriz, quien incluso aseveró que Daniel “ni siquiera iba a contar” nada de Pancha Merino. “Tú amiga, tú amiga”, le dijo a Berta.

“Nos abuenamos, aunque yo no fui a su matrimonio, lo único triste. Pero se separó, así que quedamos bien, jajajá. Hemos pasado navidades, años nuevos. Me hice muy amiga de su hermana, que vive en Argentina y es cantante de ópera. La mamá de ella, también. Siempre nos conectamos, nos juntamos. Tengo una gran amistad con la Pancha”, aseguró.

De todos modos, según contó Lasala, ese no ha sido el único inconveniente que ha tenido por ser la pareja de Alcaino, ya que el personaje de Yerko Puchento le ha traído más de algún mal comentario de parte de los seguidores de “Milf”.

“A veces sí, por ejemplo, los comentarios en las ‘Milf’ eran así como: ‘¡Comunista!”. Y yo como ‘¿qué onda? Yo comunista, chao’. De adonde (sic), cachai (sic). Ah. Entonces sí. ‘Tú eres de izquierda’ y yo ‘ah, que, no soy nada’. O sea sí tengo una tendencia política, pero no soy de la opinión de estar todo el tiempo con tu posición política enrostrándola en la cara. No soy de esa posición. Yo soy muy distinta a Daniel. Soy de la vieja escuela, que creo que el público tiene que quererte, y no siento que tengo que explicarle a todo el mundo mi posición política. Yo soy muy distinta a Daniel en eso”, relató.

“Yo sufría mucho con Yerko. Sufro todavía mucho con Yerko. Ya no tanto, pero claro, yo soy mujer, también, y también soy madre, y yo digo ‘soy muy distinta al personaje’, entonces le digo ‘ay, ¿porqué le dijiste eso?’ Ay, que pena, pobre no la molestí (sic), no le digai (sic). O sea, iba contra el personaje. Si el personaje es eso, molesta, jode. ¿Le dije cosas a él? Sí, cosas personales. ‘Oye, te pasaste, te fuiste al chancho’ Si, poh. Lo que dice Daniel es que cuesta mucho medir la estocada en el humor, cachai. Estai (sic) en el en vivo, con la adrenalina, y te equivocas y dices cosas que no querías decir y ahí queda la escoba”, reconoció la actriz, quien a estas alturas, con más de 20 años de pareja con el actor, asegura que lo más importante en su relación es el “respeto”.

“Pase lo que pase, siempre nos vamos a respetar, porque yo creo que eso es lo más importante. Como dice tu programa, con respeto. Respetándose sus posiciones diferentes, respetando que somos distintos”, finalizó.