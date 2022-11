“Tengo un problema”: Patricia Maldonado alertó por una complicación de salud que debe tratarse de urgencia

Patricia Maldonado sorprendió este martes a sus seguidores del streaming de “Las Indomables” al revelar que debe realizarse un tratamiento de urgencia debido a un problema de salud.

La actual panelista del programa “Tal cual”, de TV+, dio cuenta de su inesperada afección mientras comentaba respecto de la importancia que tiene el dinero.

“Ayer (lunes) me fui a hacer un examen al oído porque tú sabes (a Paul Sfeir) que estoy con un problema de sordera en un oído. Estoy haciéndome todos los exámenes para ver qué es lo que es. Si es de vejez o simplemente tengo un torniquete de algo que no ha sido descubierto, por lo tanto, tengo que hacerme exámenes”, inició la opinóloga, quien aseguró que su dolencia es seria.

La alarma de Patricia Maldonado

“Resulta que ayer fui porque me apareció en Internet audífonos y fui porque la prueba era gratis. Fui a verlos. Pedí la hora y todo. Me atendieron muy bien, no tengo nada que decir, en el lugar donde fui. Me hicieron el examen del sonido, todo el cuento, qué se yo, para ver cómo estaban mis oídos. Tengo un problema. Me tiene que ver un médico a la brevedad. Ok. Y le digo yo: ‘¿Cómo son los audífonos?’. Yo nunca he visto un audífono y me muestra una cosita pequeñita, chiquitita, que no se ve nada dentro del oído, una por detrás espectacular y tiene que ver con lo que estamos conversando. Me dice: ‘Se lo voy a probar. ¿Quiere probarlo?’. Le digo que era mi primera vez. Me puso el aparatito y te digo que ‘la cagó’, o sea, espectacular, escuchas todo, perfecto. Lo puedes graduar, blá, blá, blá, blá, blá”, prosiguió Maldonado, quien luego puso el grito en el cielo al revelar el costo del tratamiento.

“Vino la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta? Me dice: ‘Patricia, tenemos varios. Tenemos el uno, dos, tres, el cuatro y el cinco. El cinco es de la última generación. Lo último que se ha inventado. Vamos por el cinco, le digo. ¡Vale tres millones 200 mil pesos cada audífono! ¡Cada audífono!”, se lamentó la mediática, quien finalizó su relato asegurando que esta situación refleja lo necesario de tener poder adquisitivo.

“Perdón, la plata sí hace la felicidad. Si tú tienes un hijo que está enfermo, te lo llevas fuera del país, y lo llevas a otra parte para que se mejore, buscas la alternativa. Porque tienes la plata”, cerró.