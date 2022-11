“Yo soy la que (...)”: Vanesa Borghi reveló el diálogo que tuvo en su encuentro con Pedro Pascal

Vanesa Borghi, quien hace unos días sorprendió a sus seguidores de redes sociales gracias a su inesperado encuentro con el actor chileno Pedro Pascal en Miami, Estados Unidos, reveló este miércoles en lun.com mayores detalles respecto de la íntima conversación que mantuvo con la megaestrella criolla de Hollywood.

Fue este martes que la modelo e influencer argentina subió a sus historias de Instagram una serie de registros audiovisuales y fotográficos de su reunión con el protagonista de “The Mandalorian”, quien por estos días ha hecho noticia en la nación norteamericana debido a la decisión -tal como lo han hecho otros famosos intérpretes en Estados Unidos- de desactivar su cuenta oficial de Twitter como una forma de protesta ante las últimas medidas tomadas por el nuevo dueño de la red social, el magnate Elon Musk, entre ellas, las de reactivar la cuenta del expresidente de EE.UU., Donald Trump, y despedir a miles de trabajadores de la empresa en el mundo.

El encuentro con Pedro Pascal

“Mi experiencia con Pedro Pascal”, fue uno de los textos que Vanesa publicó ayer en la plataforma social, en la cual aseguró que el actor chileno es “un amor de persona, la verdad muy simpático, pero como todo artista, la gente que trabaja con él pone muchas limitaciones y prácticamente no podíamos hacer nada. ¡Ni grabar!”.

De esos inconvenientes, y como logró superarlos, habló Borghi en el medio de circulación nacional, donde incluso dio cuenta del contenido de la íntima conversación que mantuvo con Pascal en el evento del vino “Casillero del Diablo” y que quedó registrado en unos videos que subió a Instagram.

“Nos dijeron: ‘Ya no se puede hacer videos’. Yo pensé: ‘Esto no puede ser’. Después nos dijeron que sí y le pasé mi teléfono a un chico para que grabara”, inició la transandina, quien aseguró que apenas el chileno la vio venir junto al grupo de influencers nacionales, entre los que estaban Macarena Sánchez, Pedro Astorga y la ganadora de un concurso para conocer al actor, Lucía Fonseca, señaló: “¡Qué gente bella!”.

Vanesa Borghi compartió en sus redes sociales su encuentro con Pedro Pascal. Fuente: Instagram @vanesaborghi.

“Antes que me tocara hablar con él reflexioné que no le quería decir lo mismo que todo el mundo, que es un gran artista y actor. Entonces, cuando lo saludé, le dije: ‘Hola, yo soy la que te escribe por Instagram’ y se rió muchísimo. Como si él supiera de mi existencia, jajajá. En realidad, yo estaba chateando con él, pero no él conmigo. Fue agradable porque nos reímos y nos sacamos la foto”, relató Vanesa, cuyo objetivo de conseguir una fotografía grupal junto a Pascal se consiguió gracias a su sinceridad con el actor.

“Yo sabía que no se podía pero le pedí a Pedro si nos podíamos tomar una foto grupal. Ahí me respondió: ‘A veces uno no sabe esas cosas, vengan, tomémonos la foto’”, finalizó.