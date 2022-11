Amaia Montero no se rinde y reaparece al salir de clínica, pero sigue luciendo “deteriorada” y preocupa

Tras casi un mes desaparecida la cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero , reapareció recientemente, al salir de una clínica de salud mental.

La cantante desató la preocupación en redes luego de publicar una imagen en blanco y negro donde se notaba desmejorada y con un mensaje “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Esto encendió las alarmas en sus fans, y más tarde su hermana confesó que Amaia no estaba pasando por un buen momento. “No se encuentra bien. Lo que tenga que decir lo dirá mi hermana”, dijo Idoia Montero.

Su paradero era un misterio hasta que la famosa fue captada hace un día saliendo de un centro asistencial en Navarra, donde estuvo internada un mes, por la depresión que está viviendo tras la muerte de su padre, José Montero, quien falleció hace dos años.

Así luce Amaia Montero tras salir de clínica de salud mental

Aunque una fuente cercana a la familia aseguró que Amaia Montero está mejor y quiere retomar su carrera artística “lo más pronto posible”, la apariencia de la cantante siguió preocupando a sus fans.

La intérprete de La playa llevaba un pantalón deportivo y un suéter en tono crema, y el cabello suelto, con una cinta negra.

Aunque muchos confían en que la cantante mejore y se recupere, fans siguen preocupados por su apariencia “deteriorada”, pero ruegan que salga adelante.

“Dios mío se ve muy mal, pero ella puede con esto y más”, “vamos Amaia la vida es hermosa y tienes que seguirnos cantando”, “se ve muy deteriorada, pero espero que se recupere, ella puede”, “se ve que la está pasando mal, pero va a salir de esta, vamos Amaia”, y “dios mío no luce nada bien, me preocupa, solo rezo para que mejore”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Solo queda esperar que ahora que salió de la clínica, la cantante siga mejorando y supere esta profunda depresión que la ha afectado en los últimos meses.