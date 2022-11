Andrea Arístegui publicó libro de sus experiencias en la guerra de Ucrania y recordó emotivo encuentro con estudiante india

La periodista Andrea Arístegui fue una de las pocas profesionales nacionales que vivió en terreno y en primera persona el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, una dura experiencia que tocó la fibra más íntima de la conductora de Meganoticias, quien a meses de haber recorrido territorio ucraniano para despachar la actualidad de la guerra en Mega, se decidió a publicar un libro donde expone una serie de historias de personajes que han padecido el drama de la lucha armada entre ambas naciones europeas.

La obra de Arístegui se titula “Miradas perdidas: historias de reporteros chilenos en la guerra de Ucrania”, un texto que escribió en conjunto con su marido, el doctor en estudios internacionales, Gonzalo Montaner, y que la periodista expuso en la pasada Feria del libro de Chile.

Una serie de historias de vida que la profesional compartió junto a un camarógrafo y un productor del canal privado que la acompañaron por casi tres semanas en la nación ucraniana y que le tocaron la fibra.

La dura experiencia de la figura de Mega

La más dura, en palabras de Arístegui a lun.com, el encuentro con una estudiante india que sufrió lo indecible para poder escapar a Polonia, el país fronterizo que en el inicio de la guerra se erigió como el principal destino humanitario para refugiados provenientes de Ucrania.

“Estaba en Polonia, en el paso fronterizo de Medyka, cuando conocí a una joven de 24 años que había salido de India para estudiar en Ucrania. Al verla escapar tan desamparada conecté de inmediato con ella: tiene la misma edad que mi hija mayor y en ese momento pensé que podría haber sido ella”, relató Arístegui, quien en un video de adelanto del libro no pudo contener las lágrimas al recordar un episodio que la acompañará por el resto de su vida.

Andrea Arístegui promocionó su libro en sus redes sociales. Fuente: Instagram @aaristeguia.

“Vio a mi equipo y se acercó a conversar sobre lo que le había pasado. En esos días se denunciaba el trato racista a las personas asiáticas y africanas, a quienes hacían esperar más para cumplir los trámites e ingresar a Polonia. Ella se juntó a otros estudiantes como la única mujer de ese grupo y llevaba días caminando, mal físicamente, comiendo lo que conseguían, con mucho frío y nieve. Estaba lejos de su país y se sentía tan sola”, agregó la periodista, quien no pudo evitar conectar con la joven hindú debido a su trágica e incierta situación.

“Actué como me gustaría que alguien actuara con mi hija en un caso así. Ella necesitaba seguridad y la contención de un adulto. Sólo pude decirle que todo estaría bien, que no habría más problemas. Por supuesto que no tenía certeza de eso. Y ya nunca pude volver a verla, no sé cómo está ahora”, reconoció Andrea, cuya obra -explicó- abordó además otros relatos más alentadores del bélico ruso-ucraniano.

“Uno de ellos lo contó mi camarógrafo, Camilo Soto. Es el caso de Karina, una modelo ucraniana que estaba trabajando en Polonia y que al comenzar la guerra fue a la frontera a esperar a que su abuela saliera de Ucrania. La espera fue eterna. Registramos el feliz reencuentro de ambas. Hasta ahora mantengo contacto con Karina y así me he enterado de que todo terminó bien para ellas”, finalizó.