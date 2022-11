Aseguran que a la que le llegó el karma fue a Shakira tras haber engañado a de la Rúa con Piqué

A pesar de que el mundo se ha volcado en apoyar a Shakira desde que ella reveló todo el sufrimiento que le ha tocado vivir tras los actos de infidelidad de parte de Gerard Piqué, la artista se encuentra en el epicentro de la polémica.

Y es que a través de las redes sociales se generó un inesperado debate en el que esta vez la culpable fue ella y no el deportista, pues se basaron en la idea de que ésta le fue infiel a Antonio de la Rúa para correr a los brazos del español. De ahí que el karma que ella estaría viviendo en la actualidad tiene que ver un poco en la manera en cómo ella actuó para iniciar una nueva relación con el que se convirtiera en el padre de sus hijos.

Cuando la colombiana confirmó su relación con Piqué se dijo que la cantante le había sido infiel al hijo del ex presidente. Foto: Getty. Imagen Por: Shakira y Antonio De la Rua.

“¿Y Shakira no dejó La Rúa por Piqué? ¿Será que a ella le tocó el Karma esta vez?”, expresó un usuario en Twitter y esto desató una gran cantidad de comentarios y a pesar que la mayoría defendió a la colombiana, hubo quienes le dieron la razón y aseguraron que todo su sufrimiento, en parte, se debe a la manera en cómo ella actuó en el pasado con sus relaciones.

En las redes acusan a Shakira de ser la primera en engañar a sus exparejas

Sin embargo, hasta la fecha, Shakira siempre ha salido airosa de todos los señalamientos, pues la mayoría considera que la manera en cómo ha actuado Gerard Piqué ha sido muy ofensiva para la relación que mantuvo con él durante más de 12 años y en la que hasta formaron una familia en la que nacieron Milan y Sasha quienes realmente han pasado por los peores momentos en las tensiones generadas con sus padres, sobre cuando se encontraban en las negociaciones para su custodia legal.

Pero, ahora que todo parece estar encaminado para ellos, la colombiana no ha dudado en siempre mostrar que ha estado dispuesta a seguir trabajando en su carrera y que su pasado nada tiene que ver con lo que realmente le ha tocado vivir en la actualidad, pero sobre todo ha contado con el apoyo de sus fans quienes no la señalan ni acusan de sus actos, caso contrario a lo que ha venido mostrando su ex quien ha sido más irresponsable con sus acciones.