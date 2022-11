Carmen Campuzano revela la propuesta indecente que le hizo Sylvester Stallone

En la década de los años 90, la modelo Carmen Campuzano era considerada una de las mujeres más atractivas del medio, pues logró conquistar a decenas de hombres, y ahora ella misma compartió que uno de los famosos que cayó rendido a sus pies fue, nada más y nada menos que, Sylvester Stallone.

A continuación, te contamos qué dijo la también DJ y cómo fue que se dio el flechazo por parte del intérprete.

¿Carmen Campuzano y Sylvester Stallone pudieron estar juntos?

En una entrevista con el programa “De Primera Mano”, la modelo compartió detalles de lo ocurrido con el artista.

Carmen contó que, en una ocasión, entrevistó al protagonista de películas y él intentó hacer todo lo posible para llamar su atención.

“Me tiró la onda Sylvester Stallone. Me acuerdo que lo estaba entrevistando y me picaba (las costillas), y eran de mis primeras entrevistas que hacía”, contó la famosa.

La propuesta indecente de Sylvester Stallone

Además, Campuzano reveló que el actor le propuso algo con lo que ella no estuvo de acuerdo, a cambio de un papel en una cinta; sus principios no la dejaron dar ese paso, pues no estaba de acuerdo en hacerlo.

“Él se daba cuenta y me picaba las costillas por atrás, y yo por acá con el micrófono y camarógrafo... me dijo muy audaz: ‘No quieres ser la próxima protagonista de mis películas’, pues como no hubo triquis triquis”, dijo la modelo.

Carmen hizo énfasis en que la producción nunca se realizó, pues ella no quiso aceptar el trato de Stallon.

“Me estaba invitando a que fuera, no yo su cena, lo vamos a invertir, para que fuera mi cena de esa noche, casi casi. Sí era muy sugerente, muy sugerente el rollo, entonces quiero decirte que pues no se le cumplió porque yo no soy trofeo”, agregó.