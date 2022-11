Mariana Derderián relató dramática experiencia con guardias en tienda de Nueva York

La actriz Mariana Derderián dio a conocer una dramática experiencia que vivió en Estados Unidos, tras querer pasarse de lista al interior de una tienda de ropa de Nueva York y ser confundida por los guardias -a quienes describió como verdaderos gorilas- como una “mechera”, consignó BioBío.

Según relató en el programa La Divina Comida de Chilevisión, que saldrá emitido el próximo sábado 26 de noviembre, ella se encontraba vitrineando feliz de la vida, cuando se le ocurrió la genial idea de saltarse una regla que había en la tienda y hacer caso omiso al límite de prendas que podía ingresar al probador. Pero, el problema no fue la cantidad de ropa extra que ingresó, sino que dónde la llevaba escondida.

“Entré a un probador y estaba con siete pilchas y no puede entrar más de tres, entonces yo encontré regia idea que todas las otras meterlas en mi bolso”, relató la actriz con total inocencia, creyendo que esa acción no sería vista como un “robo” ante cualquier ojo humano.

“Usted no va a entrar nunca más por 10 años”

Tras esto, caminó rauda hacia al probador, feliz con su astucia, pero no contempló que la tienda tendría sensores antes de ingresar a los probadores.

“Pasé las tres prendas y pasé por un pasillo que según yo no pasaba nada y empieza a sonar tutututu”, contó, haciendo alusión al sonido de los detectores.

Sin embargo, no solo pasó vergüenza, sino que vivió una verdadera pesadilla.

“Vienen tres gorilas, me agarraron y me subieron al ascensor y me bajaron como al menos algo, y me revisaron completa hasta el celular”, señaló.

Ahí, la actriz intentó explicar que todo se trataba de un mal entendido, pero recibió un duro castigo.

“Le expliqué a la mina, yo solo quería hacer esto y después le dije te lo pago, te lo pago, porque me dijeron usted no va a entrar nunca más a esta tienda por 10 años”, concluyó.

