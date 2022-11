“No se puede, no se convive”: Pedro Carcuro y el desgarrador recuerdo de su hijo fallecido en “Buenas noches a todos”

Una nostálgica y sentida entrevista protagonizó este miércoles el periodista deportivo Pedro Carcuro en “Buenas noches a todos”, donde recordó junto a Eduardo Fuentes, y con evidente dolor, la muerte de uno de sus dos hijos.

El icónico relator del canal público no pudo evitar la emoción luego que el conductor del late le entregara una foto suya junto a sus hijos, Giovanni y Franco. Este último, quien en 2009 decidió quitarse la vida luego de luchar por años contra la depresión endógena.

La gran pena de Pedro Carcuro

“Se acabó la conversación, Eduardo”, fue lo primero que atinó a señalar un conmovido Carcuro, quien con sus ojos humedecidos por las lágrimas que comenzaron a brotarle apenas vio la fotografía, intentó explicar el sentimiento de dolor desgarrador que a diario ha padecido tras la muerte de su hijo.

“Hay mucho amor en esa imagen. ¿Cómo se convive con esa sensación permanente de dolor?”, inquirió Fuentes al comunicador, cuya respuesta fue tan escueta como contundente: “Hay mucho dolor. No se puede, no se convive”.

“Hay que seguir caminando aplastado por el peso de los hechos el resto de tu vida. No se puede convivir Eduardo. Es difícil hasta hablar de esto”, aclaró Carcuro, quien incluso le reconoció a Fuentes lo angustiante que fue para él saber que en su entrevista en el late iba a llegar el momento de hablar de un tema que, hasta el día de hoy, no sabe cómo enfrentar.

“Por ejemplo, en estas últimas horas, yo sabía que iba a venir para acá y me machaba en la cabeza la idea de cómo y qué me va a preguntar Eduardo, respecto a Franco. Se me transformaba en algo (...) era insoportable. Te juro que me sentía mal, mal, mal, porque no era capaz de razonar respecto a esto, y no soy capaz ahora”, finalizó.