The Last Dance: Cristiano Ronaldo y el Mundial que lo haría más leyenda

El nombre de Cristiano Ronaldo ha sido protagonista en las últimas semanas, luego de que el atacante portugués dio una entrevista en la que señaló el mal trato que recibió en el Manchester United, lo que desató una serie de conflictos con el conjunto inglés.

De hecho, Los Diablos Rojos y el lusitano llegaron a un acuerdo para concluir su relación laboral, por lo que CR7, actualmente, se encuentra sin equipo.

Cristiano disputará su quinta Copa del Mundo

Su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 será más que especial, pues Ronaldo quiere sacarse la espina y demostrar su valía que lo ha llevado a ser el mejor jugador del orbe.

Este Mundial representará el quinto para el lusitano, por lo que ingresará a un selecto grupo de futbolistas que han disputado tal cantidad de campeonatos.

Además, Cristiano podría ser el primer futbolistas que anota en cinco Copas del Mundo, situación que tiene motivado al delantero.

Prestes a iniciarmos a nossa campanha na maior competição do Mundo. Uma aventura que desejamos longa e repleta de sucessos, de forma a elevarmos bem alto o nome e a bandeira do nosso país. Queremos encher todos os portugueses de orgulho e alegria. Não há impossíveis! Força 🇵🇹🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/GhfbIM5UDo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 23, 2022

El atacante no tiene aún equipo, por lo que el Mundial de Qatar 2022 servirá de vitrina para que los equipos interesados en él se decidan a contratarlo.

El camino de Ronaldo en el Mundial no será sencillo, ya que se medirá a tres equipos de jerarquía, como Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Mañana comienza el 5to mundial de Cristiano Ronaldo. 🐐♥️🇵🇹 pic.twitter.com/R79sqXZXQK — MadridTotal (@MadridTotal_) November 23, 2022

El portugués quiere aumentar su leyenda

CR7 no llega en su mejor momento deportivo. Sin embargo, físicamente está a tope, pues no ha tenido una carga de trabajo, al sólo acumular 17 encuentros en lo que va del año, una cifra por debajo de lo que regularmente tiene a estas alturas del ciclo futbolístico.

“Yo no busco los récords, ellos me buscan a mí. La presión no es algo que me quite el sueño, no voy a adelgazar, no voy a dejar de dormir por las noches. Una gran presión es cuando algún miembro de la familia está enfermo o un niño. Eso es lo que realmente es la presión.

“Portugal tiene grandes posibilidades de llegar muy lejos en esta competición. Si me preguntan si terminara mi carrera hoy, ¿estaría contento? Obviamente, sí. No podría pedir más, sería injusto, pero un pequeño Mundial... sería divertido”, relató el delantero.