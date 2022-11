Vuelven a criticar a ‘Yo soy Betty, la fea’ por ser una de las peores novelas

A pesar de que la mayoría se deleita y hasta divierte con las tantas versiones que se han hecho de ‘Yo soy Betty, la fea’ existen países en los que esta producción no ha calado bien debido al tópico que se trata en ella y que muchos consideran muy machista.

Por eso, una vez que fue retirada de Netflix hubo quienes sufrieron, pero otro importante número de personas aseguraron que fue la mejor decisión, ya que ella no aportaba nada positivo a la sociedad, pues más allá del bullying, predominaban las escenas en las que los hombres demostraban su poder y cómo solo ellos eran capaces de dominar en un mundo de gente elegante y bella.

De ahí que en Colombia, esta historia creada por Fernando Gaitán tampoco causó sensación, pues fue considerada “tóxica” y hasta aburrida, sobre todo cuando se estreno su versión en caricaturas, dejando ver otra parte de la trama que no tenía nada que ver con su antecesora que tuvo un impacto millonario entre el público.

‘Yo soy Betty, la fea’ no ha sido del agrado de los colombianos

Con ‘Yo soy Betty, la fea’ hubo un fenómeno innegable de audiencia, sin embargo, con ‘Betty Toons’ la versión colombiana infantil el éxito no fue el mismo, pues ahí se presentó una trama un tanto “vacía” que dejaba ver a los personajes originales en su etapa de niños pero que no tenía ningún tipo de vinculación con lo que se vivió en su etapa adulta, por eso aburrió.

Pero una vez desarrollada la versión conocida por todos, tampoco hubo un impacto tal, ya que la mayoría coincidió en que no se ofreció nada nuevo y por el contrario se acentuó el aspecto machista en el que el hombre era quien dominaba todo y no le daba paso a las mujeres, menos si éstas no eran atractivas o adineradas. Por eso, tras su regreso ahora a Amazon Prime es nuevamente cuestionado su éxito.