Daniela Castro reflexionó sobre su paso por “El Discípulo del Chef”: “Fue dulce y agraz”

La exparticipante de “El Discípulo del Chef”, Daniela Castro estuvo presente en la final del programa de cocina, del cual fue eliminada en la recta final. Ella habló con el sitio Página 7 sobre su participación en dicho estelar, del cual no salió completamente conforme.

“Fue de dulce y agraz, creo que el momento en el que me fui no era el indicado para irme, pero estoy contenta porque conocí gente increíble, con la que me llevo muy bien y tengo muchas cosas afines, así que quedo con eso, que es lo más bonito”, le confesó al medio.

De igual forma, entregó un par de críticas sobre la línea editorial del programa de cocina. “En un momento fue mucha farándula y eso me alejó un poco del programa, pero no de la gente y la producción. Vi el primer capítulo y lo encontré muy farandulero”, comentó.

“En verdad había muchos que íbamos a cocinar, estudiábamos y nos esforzábamos (...) Al final, mejor que te digan que va a haber farándula, para que uno se relaje y disfrute más”, señaló la exganadora de Masterchef.

Finalmente, al ser consultada si es que cree que la imagen que tiene el público de ella, cambió luego de su paso por el programa de cocina. “Mostré lo que sabía cocinar y que siempre me pasan cosas, lo cual es normal porque no soy chef profesional, así que estoy contenta con lo que se mostró de mí”, finalizó.