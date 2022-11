Encontrar el amor tarde es mejor que conformarte con la persona equivocada

En estos tiempos en los que todo va a un ritmo demasiado acelerado es fácil pensar que si no has alcanzado las metas que la sociedad considera como la realización máxima, entonces todo está mal contigo.

Si ya tienes cierta edad y no has conseguido una relación estable con la que puedas formar una familia, entonces eres señalada como bicho raro.

Ya nadie tiene tiempo para nada, ni para conocerse ni para dedicarse a lo que realmente les hace feliz. La inmediatez, la presión social, el qué dirán y el miedo a la soledad muchas veces nos lleva a conformarnos con menos de lo que merecemos. Y hablando de amor, eso es peligroso porque puede hacernos caer con la persona equivocada.

la boda de mi mejor amigo

Vivimos bajo el constante temor a no encontrar nunca un compañero de vida, a quedarnos atrás de todos aquellos que están siendo felices con el cuento de hadas que nos contaron desde pequeñas.

Sin embargo, olvidamos que cada quien va a su propio ritmo, que todos tienen sus heridas que sanar, sus historias que contar y que nadie tiene por qué cumplir con ninguna expectativa ajena.

Las cosas más bellas llevan tiempo y es mejor tardar en encontrar ese amor que conformarte con cualquiera.

¿Estás ansiosa porque crees que estás fallando al no tener ese algo que todos tienen? Tener una pareja no es la solución definitiva a tus problemas, ni garantiza la felicidad. Si has tenido la fortuna de encontrar a esa persona especial, sabes que la clave está en ser el complemento del otro, en respetar su individualidad y trabajar como equipo pero eso no lo tendrás con cualquiera.

No lo encontrarás conformándote con migajas ni tampoco persiguiendo al que no quiere quedarse.

Por eso es que es tan importante darte el tiempo para explorar, conocerte y entenderte. No te presiones, no hay ninguna prisa por tener ese amor cuando estás en la secundaria o la universidad. No tienes que empezar esa historia antes de los 20, ni a los 25 ni a los 30.

Muchas personas han experimentado a temprana edad pero terminaron encontrando al amor de su vida hasta los 40 años. ¿Quién dice que después de cierta edad ya no se puede?

Está bien probar, enamorarte e incluso que te rompan el corazón. Es parte de lo que te llevará a entender lo que realmente quieres y mereces pero por favor nunca te quedes con quien no puedes crecer.

No hay nada vergonzoso en estar soltera ni en contar pocos amores. No hay nada de malo en que seas la única de tu grupo de amigos sin una relación ni tampoco que una relación no sea tu máxima aspiración en la vida ahora.

Puedes estar usando este tiempo para encontrarte a ti misma, para avanzar en tu carrera, explorar nuevas pasiones o incluso para darte tiempo para salir con las personas equivocadas y aprender. No hay ninguna regla que diga que ya deberías estar establecida.

Ante todo siempre debes recordar que mereces un amor bonito, estar con una persona que todos los días te haga sentir especial y afortunada, no que te haga dudar de lo que vales ni que tomaste la decisión equivocada.