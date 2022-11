“José Eduardo y Anuar parecen gemelos”: no sólo Eugenio Derbez hace clones y estas fotos lo prueban

La reina de las telenovelas mexicanas, Victoria Ruffo, está orgullosa de su familia y la presume con mucho amor en las redes sociales.

La protagonista de la telenovela Corona de Lágrimas tiene tres hijos, José Eduardo y los mellizos Anuar y Vicky.

Su primogénito, José Eduardo, es de su relación con el actor y comediante Eugenio Derbez, a quien la actriz ni siquiera nombra por la polémica que protagonizaron al separarse, donde hubo fuertes discusiones y desacuerdos que terminaron en juzgados.

Pese a la terrible situación en la que se vieron envuelta ambos actores, José Eduardo lleva una buena relación con Victoria y con Eugenio.

“Te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidarlo”, confesó Derbez en una entrevista a la Mesa Caliente sobre las controversias con Victoria.

Los mellizos irreconocibles

Tras esa situación oscura de la “reina de las telenovelas”, en el año 2001 cambió su vida cuando decidió casarse con el político mexicano, Omar Fayad, con quien procreó a los mellizos, Anuar y Vicky, quienes hace unos meses cumplieron 18 años de edad.

Ruffo tiene una familia consolidada, con buenas relaciones entre todos y muy feliz con su relación, pese a la incompatibilidad de sus profesiones, Victoria actriz y Omar político.

Pero Victoria que se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, presume de su bella familia y en especial de sus hijos.

Recientemente publicó en su cuenta en Instagram una foto con sus tres retoños, donde se le ve feliz compartiendo en un restaurante.

Anuar preocupó a seguidores

Sus más de 2 millones de seguidores comentaron y felicitaron a la actriz por la hermosa familia, pero no dejaron de hacer criticas por el aspecto físico de uno de los mellizos, Anuar Fayed, quien luce irreconocible.

“Ayuden a @anuar la verdad no luce bien, está muy pasado de peso y ese cabello..... Que imagen tan descuidada.....”, “Una dieta al hijo menor no le haría mal cuidado con ese sobrepeso”, son algunos de los comentarios de los seguidores de Victoria en Instagram.

Según el portal Tiempox, esta no es la primera vez que los mellizos de la actriz han sido criticados a lo largo de los años por “no haber heredado la belleza de su mamá”, pero las criticas no ofenden a la protagonista de Simplemente María y ella sigue mostrando a sus hijos orgullosa de ellos y de su hermosa familia.

Pero son más las muestras de cariño de los seguidores de la artista las que generaron más de 22 mil likes, entre ellos los comentarios de sus compañeras Adriana Louvier, Geraldine Bazán y Grettell Valdez.

“Padrísimo!!! Con tus tres”, “Que gran familia tan hermosa que Dios la bendiga mucho!!!”, “Me encanta cuando te tomas foto con tus tres hijos” y “Amo verla tan sonriente y en familia”, escribieron sus fans.