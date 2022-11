Joven intenta disculparse con su novia con un Power Point y resultó peor: fue destrozado en redes sociales

Un joven quiso disculparse con su novia y lo intentó haciendo un particular Power Point. Sin embargo, la jugada no le resultó, ya que tras viralizarlo a través de TikTok se llenó de críticas de usuarios, a quienes no les hizo gracia su acción.

El Power Point generó críticas

El video dura cerca de dos minutos, en donde se muestran las diapositivas que tenía la presentación.

Allí figuran diversas preguntas, para que su novia respondiera “si” o “no”. Dentro de las interrogantes, aparecen “¿cariño, estás enfadada?” o “¿es porque Cristiano Ronaldo ya no juega tanto?”.

Además, aparece la pregunta “¿es porque tu maravilloso novio ha hecho algo mal sin querer?”, dando tres posibles respuestas: “no darme atención”, “hablar con otras mujeres” o “ser Leo y hombre”.

Sin embargo, a los usuarios no les causó gracia el video y criticaron al joven. “Hasta yo me enojé con el”, “a mi me mandan eso y no me vuelven a ver” y “si llego a estar enfadada y me manda eso, me enfadaría más”, fueron parte de los comentarios.