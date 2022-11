La polémica entre Sergi Arola y Miel Blanca no acaba: Chef aseguró que no habría actuado peor

El conflicto entre el chef Sergi Arola y Miel Blanca no ha terminado. Arola habló con Página 7 durante la final de “El Discípulo del Chef”, y aprovechó la instancia para referirse a los últimos dichos de Blanca. Todo comenzó con la abrupta expulsión de Miel del concurso culinarios tras haberse contagiado de Covid ad portas de la semifinal.

En una ocasión cuando habló de su salida, Miel Blanca respondió a los dichos de Sergi quien mencionó que encontraba su reacción exagerada. “Es como el típico comentario para minimizar el dolor ajeno o la pena ajena (...) Me imagino que si a él le hubiera pasado lo mismo hubiera actuado igual o incluso peor”, comentó.

El chef respondió a Miel en la final del programa y mencionó que “entiendo perfectamente que esté triste y dolida. Creo que son circunstancias que nos ha tocado vivir no solo en Chile, sino que en todo el mundo”. Él señaló que hubo gente que “perdió negocios, cerraron centenarias, muchos se arruinaron (económicamente) y, lo que es mucho peor, varios han despedido seres queridos”

“Entonces, en mitad de todo eso, pienso que el hecho que no puedas participar en una prueba, por muy doloroso que sea, oye… ella sigue con sus videos”, agregó.

Con respecto a los dichos apuntado directamente a él, en los cuales la exconcursante afirmó que con lo apasionado que vio a Sergi en las cocinas del programa, él habría reaccionado de peor manera si lo hubiesen expulsado por dar positivo Covid.

“No, estoy convencido. Con otras cosas hubiese tenido incluso peores reacciones, pero en esta en concreto te puedo asegurar que no hubiera actuado peor”, concluyó.

Los antecedentes de la pelea

Una vez que el capítulo se emitió donde informaron su salida de la competencia, la cocinera se fue con todo en contra del programa de cocina, “estoy super frustrada, tengo mucha pena porque de verdad quería darlo todo y no puedo creer que la única solución que tengan sea esto”, comentó en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Posteriormente, fue consultada por Las Últimas Noticias, ella declaró que “lo único que hicieron fue echarme, porque no podían parar la grabaciones por esto. Yo pregunté por otra opción, porque quedaban dos días para la final y me dijeron que no (...) Lo que pasa es que uno de los chefs debía viajar”.

El chef al que hizo alusión Miel era Sergi Arola, quien también ofreció su versión al diario, “no todo gira en torno al programa y teníamos otros compromisos que cumplir (...) Me parece exagerada su reacción cuando hubo gente que tuvo que cerrar restaurantes producto del Covid, en este caso fue un mal menor”, comentó.