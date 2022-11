Marcianeke actualiza su proceso de desintoxicación: “Voy piola. Igual, ha estado dura la cosa”

Hace un par de semanas el cantante urbano Marcianeke reveló que está en proceso de desintoxicación de la droga llamada tussi. En un live precisó que “llevo días, es difícil, les digo al toque. Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio”.

“Tengo que hacerme mierda fumando pitos, cuando llegan amigos que no saben que estoy chantao, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un pitito hasta quedar volao”, añadió.

Ahora, en el lanzamiento del programa de TVN “Urbanos”, actualizó cómo va su limpieza: “voy piola. Igual, ha estado dura la cosa, ya llevo un par de meses y me ha servido para enfocarme en el trabajo y me he sentido mejor”.

Cambios también en sus letras

Durante su participación en el programa “Urbanos a Prueba” de Chilevisión, afirmó que va a cambiar sus letras de aquí en adelante y no tocar las mismas canciones, las cuales estaban enfocadas en hablar de drogas.

“Ahora hemos tratado de cambiar las letras porque pa’ que vean que uno igual cambió. Que uno tuvo que pasar por eso no más po, quizás pa’ darse cuenta”, le confesó al animador del espacio, Diego González. “Uno no cambia de un día pa’ otro, tiene su proceso”, agregó.