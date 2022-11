“No falta el hue...”: Magdalena Max Neef reclamó por horrendos rayados en la playa

La actriz Magdalena Max-Neef expresó su profunda indignación tras ver unos horrendos rayados en las rocas de la playa Punta de Tralca, en la comuna de El Quisco, los cuales empañaron por completo la belleza natural del Litoral Central y su día junto al mar. “Realmente creen que esto es un aporte, más feo los monos”, fueron parte de los furiosos descargos que realizó en Instagram.

“Miren qué bonito. No falta el hueón que jura que su aporte es más bonito que la naturaleza en cuestión. ¿Cómo tan? Pu… una pared rayen por último. ¿Realmente creen que esto es un aporte? Más feos los monos. Qué total falta de sensibilidad, ojalá que crezcan y se les pase”, señaló con total molestia en el video.

En las imágenes se ven dos rayados con spry rojo, en distintas rocas de la playa. En una, escribieron unos garabatos y en la otra dibujaron un muñeco, con cero talento artístico.

“Me parece un acto de extrema soberbia y estupidez pensar que un rayado, incluso un grafitti puede competir con la belleza de la naturaleza. Nos gustan las rocas como son, no necesitan ninguna intervención. Váyanse a rayar a otro lado y de pasaita, un poco más de creatividad!!!”, reclamó.

“Estupidez humana”

Su descargo tuvo apoyo generalizado, quienes lamentaron la expresión seudo artística que, a aparte de mal ejecutados, están en el lugar equivocado.

“La estupidez humana en su máxima expresión“, “Es tan hermoso todo ese lugar sus entornos la naturaleza bella y estos saco de..!@#$%%#@! La destruyen así 😡🤬 estu”, “Totalmente de acuerdo Maxi,que rabia la gente con falta de cultura..”, “Totalmente de acuerdo lamentablemente much@s creen que eso es arte”, “Gracias por interpretar mi sentir, y no, no van a crecer pues sus cerebros no les da”, Estoy de acuerdo contigo,es un insulto a la naturaleza”, “Ese tipo de gente hace Nata , solo destruye”,