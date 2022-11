¿Quién es la esposa de Andrés García y por qué están poniendo en duda sus cuidados?

La salud de Andrés García mantiene preocupados a sus fans al ser hospitalizado en varias oportunidades por las constantes caídas que ha tenido y las secuelas de la cirrosis hepática que padece, la cual le permite ingerir pocos alimentos y hasta tomar agua le ocasiona dolor.

En medio de las dolencias del actor, su esposa Margarita Portillo, quien suele atenderlo pese a que no viven juntos, ha quedado envuelta en quejas y denuncias por parte de su hijo Leonardo García quien emitió un comunicado asegurando que mantiene alejado a su padre al no permitir que nadie lo vea.

A sus palabras se le sumó Roberto Palazuelos, quien solía ser un amigo muy cercano de Andrés y aseguró que a la mujer solo le importa la herencia que dejará.

¿Quién es Margarita Portillo?

García y Portillo se conocieron en 1997 durante una misa que se hizo por los damnificados del huracán Paulina en donde la actual esposa del actor perdió todo, pero no fue años después que iniciaron su romance y en el 2000 llegaron al altar luego de tres matrimonios fallidos del histrión.

“Es que ya me había pedido que nos casáramos dos veces antes, y no le hacía caso, y yo me casé con el vestido que pude, él preparó todo, dio las órdenes de todo… él se encargó de todo, y yo pienso que, si no hubiera sido así, o sea, fue de la mejor manera”, reveló Portillo.

Sin embargo, en 2020 la pareja anunció que se estaban divorciando pues ya llevaban 5 de estar viviendo separados pero el trámite nunca finalizó y aún siguen casados pero sin convivir.

Aunque actualmente no tienen una relación de pareja, Margarita se ha encargado de estar al pendiente de su salud y acompañarlo en sus hospitalizaciones.

“Te apoyo y esa mujer no debe de estar con tu padre”; “Desgraciadamente hay muchas como ella. Precisamente vi una entrevista que le hicieron a ella. Lo primero que pensé, fue que ya estaba como la Sarita. Subiendo fotos cuando lo está peinando etc. Esas cosas si las haces de buena voluntad y sin ningún interés, no tienes por qué enseñarlas. Vi que hasta lloró”; “Totalmente de acuerdo contigo no tiene por qué exponer de esa manera a Andrés, Dios lo cuide y lo proteja, ojalá no sea expuesto ya de esa manera”, comentaron algunos internautas en el comunicado de su hijo Leonardo.