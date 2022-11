“Como yo no respondía, buscaron a mi familia”: Eduardo de la Iglesia habló sobre la funa que vivió tras encarar a Parisi

En el capítulo emitido ayer de “Podemos Hablar”, el conductor de La Red, Eduardo de la Iglesia, compartió la estresante experiencia que vivió tras ser objeto de hostigamiento por redes sociales. Según lo que reveló, esto tenía como involucrado al excandidato presidencial Franco Parisi.

“Lo entrevistamos y en plena entrevista, él lanzó varios comentarios que yo consideraba que eran bien misóginos, respecto a una senadora. Yo le dije ‘oiga usted ha emitido dos o tres comentarios que son francamente inaceptables en este nuevo Chile, por ejemplo esto con respecto a la senadora Marcela Sabat, entonces yo lo paré”, comenzó.

“Bastó esto para que se activara una campaña en redes sociales, como si yo fuera el pez más gordo de los medios chilenos, empezó una persecución”, comentó. De la Iglesia afirmó que por Twitter lo amenazaron diciéndole que lo iban a encontrar, lo iban a perseguir, entre otras cosas.

El animador aseguró que él no respondió los mensajes ya que derechamente no contesta a los mensajes de mala onda. “Como yo no respondía, buscaron a mi familia, de repente mi mujer me dice ‘¿Por qué me están llegando mensajes de estas características?’”, relató.

Esto se extendió por un par de semanas y terminó hablando sobre el tema, que resultó en una reactivación del odio. Eduardo señaló que “te das cuenta que es súper terrible cuando no existe la verdadera libertad de expresión, cuando hay gente que se coarta, cuando hay gente que trabaja en los medios mirando Twitter”.

Él afirmó que las amenazas solamente fueron digitales y que ahí se daba cuenta que era algo más imaginario ya que existieron muchos bots también involucrados en este hostigamiento.

