DJ Méndez contó porqué no ha vuelto al Festival de Viña: “Me tenían vetado”

El reconocido cantante nacional DJ Méndez estuvo de invitado al último capítulo del podcast “Hoy es Hoy” de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo. En este espacio habló sobre su participación en el Festival de Viña del Mar en 2004 y explicó por qué no ha vuelto al escenario de la Quinta Vergara.

“Por una cuestión de la señora alcaldesa (Virginia Reginato) que estaba de turno (...) me tenían vetado y ojalá algún día vuelva”, comentó. “Yo creo -no es algo que me lo dijeron en mi cara-, fue por mi posición o pensar político”, mencionó Méndez.

El cantante recordó que cuando él estuvo como candidato a alcalde de Valparaíso en las elecciones municipales del 2016, se encontró con Reginato y en una ocasión le hizo un comentario que cree no se lo tomó bien. “Cuando le dije que estaba siendo productor ejecutivo de la película de la historia de Víctor Jara, hu*** le pusieron ají”, señaló.

Él sostuvo que se podían mantener relaciones cordiales, sin importar el color político, pero ella no pensaba de la misma manera, en su opinión. DJ Méndez señaló que fuentes cercanas le contaron que la alcaldesa habría dicho que él no entraba más al Festival.