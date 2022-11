“Jamás presagié que iba a pasar esa hue*”: Rodrigo González sacó risas al recordar pelea con Carlos Pinto

El animador de “Podemos Hablar”, Jean Philippe Cretton, llamó al punto de encuentro a los invitados que hayan tenido problemas controlando la ira. El actor Rodrigo González se dio por aludido y fue al centro para contar sobre el conflicto que tuvo con el creador de “Mea Culpa” y “El día menos pensado”, nada más y nada menos que con Carlos Pinto.

González fue a grabar a Iquique un capítulo de “El día menos pensado”, un rodaje que se desarrolló con muchos inconvenientes con los actores. Primero una actriz tomó sol que entorpeció la continuidad de la serie, así que la mandaron de vuelta a Santiago. Después, salieron a carretear y el otro actor llegó con caña, por lo que no podía articular palabras, así que lo mandaron de vuelta también.

Se acabó el rodaje y estaban en una comida cuando Carlos Pinto dijo “sí, porque los actores les pagas 5 lucas y trabajan (...) Dice eso y me la como. Después continuó ‘porque a los actores los mandan en avión con un pan con tomate y vienen. Al actor lo mandas en bus, se viene a pie y graba’”, entre risas.

Esto molestó al humorista, se paró en la mesa y le dijo: “¿Sabes qué? Págame el pasaje en bus po hue**”. Entonces, se paró el compositor del programa, Sergio Ruiz de Gamboa, a quien dijo que se parecía a “La Roca”, se empujaron y a punta de dichos molestos.

A pesar de esto, Carlos Pinto lo siguió llamando para más capítulos de “Mea Culpa”, “y yo le digo a la productora: ‘Pero tú sabes que yo tuve un roce con Carlos’, me dice: ‘no se entendió y se olvidó. Hablé con Carlos y somos amigos, hice como tres ‘Mea Culpa’ más, pero en su momento fue tenso. Yo pensé que Ruiz de Gamboa me iba a sacar la chu***”, comentó el actor.

Rodríguez aseguró que ahora son amigos con Carlos Pinto, el problema está atrás y le tiene mucho cariño al conductor y director.

Tal como su naturaleza de comediante, él aprovechó de tirar la talla sobre sus repetidas participaciones en dichos programas, “yo he matado, he violado. Con esta cara gerente no soy, con esta cara jamás voy a ser conductor de este programa. Me pongo al lado de este hue**, otra cosa”, lo que despertó las risas de todo el panel.