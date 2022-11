¿Johnny Depp regresa a ‘Piratas del Caribe’?: razones por las que nadie puede reemplazarlo

Un nuevo informe ha dicho que después de toda la polémica con Disney, Johnny Depp volverá a las películas de Piratas del Caribe. Cabe mencionar que la última película de la franquicia protagonizada por el actor se estrenó hace cinco años. Ahora, se rumorea que podríamos verlo de nuevo como Jack Sparrow.

En 2018, Depp fue despedido de la franquicia de Disney tras verse envuelto en un escándalo con Amber Heard que lo acusó de violencia doméstica. En aquel entonces, los ejecutivos se escudaron en que el motivo de su despido era que querían refrescar la imagen de las nuevas películas que salieran sin embargo, ante los fans fue claro que tuvo que ver con la mala imagen que el caso de Depp podría darles.

Jack Sparrow Giphy

Luego de varios años en juicios, el actor finalmente le ganó a su exesposa y aunque cuando le preguntaron si aceptaría volver, él dijo rotundamente no.

Ahora, según se reportó en The Economic Times, los ejecutivos querían traerlo de regreso con un contrato de $ 300 millones que incluía una sexta película y una serie derivada de Disney Plus.

Fue el diario The Sun el primero en afirmar que:

“El actor volverá a interpretar al famoso personaje Capitán Jack Sparrow, y el rodaje comenzará a principios de febrero de 2023 en un lugar secreto del Reino Unido. El proyecto, que actualmente se llama ‘A Day at the Sea’, todavía está en sus primeras etapas, y aún no se ha elegido un director “.

Jack Sparrow

Esto hizo que en redes sociales se abriera la discusión sobre que Disney siempre ha sabido que Depp es el rostro de la franquicia y que él fue quien hizo tan icónico a Jack Sparrow.

Sin embargo, poco después de que salió la noticia, el Daily Mail aseguró que se trata de rumores ya que no existen pruebas de una nueva cinta con él.

Por ahora no se sabe que Johnny Depp no regresará a la franquicia de Piratas del Caribe, a pesar de que incluso el informe de The Sun afirmó que existía una hoja de convocatoria para una nueva película con su nombre escrito.

Mientras tanto, una fuente afirmó además: “Todo está en las primeras etapas y todavía no hay un director adjunto al proyecto, que se llamará ‘A Day at the Sea’”. Y agregó: “Se espera que Johnny haga una sesión de prueba a principios de febrero antes de que la producción esté completamente en marcha”.

La fuente continuó: “Se ha distribuido una hoja de llamadas entre los que saben. Bruce Hendricks, que trabajó en las tres primeras películas, es nombrado productor ejecutivo del nuevo proyecto”.

¡RUMOR!



Se informó que Johnny Depp tendrá una sesión de prueba en Reino Unido en Febrero para una nueva hoja de llamadas de producción, el papel PODRÍA ser del Capitán Jack Sparrow. pic.twitter.com/5ZuX09PIH8 — ༒ 𝕷𝖎𝖌𝖊𝖎𝖆 𝕯𝖊𝖕𝖕 ༒ (@twiggywitch) November 23, 2022

Durante meses se habló de que los ejecutivos tenían nuevas ideas para refrescar la saga con una mujer protagonista y Margot Robbie estaba siendo contemplada. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que tampoco había planes en marcha.

“Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para tener más una historia protagonizada por mujeres, no totalmente dirigida por mujeres, sino solo un tipo diferente de historia, que pensamos que habría sido realmente genial”. pero supongo que no quieren hacerlo’”, dijo la actriz.

Aún cuando Margot Robbie es estupenda, los fans defienden que Johnny Depp es irremplazable

Podría decirse que el Capitán Jack Sparrow es uno de los personajes más importantes en su carrera. El actor dio vida a este peculiar pirata en cuatro entregas de la franquicia Piratas del Caribe. Su voz, su forma de moverse y su personalidad irónica le dieron el toque perfecto al irreverente pirata.

Depp siempre se ha caracterizado por transformarse por completo para sus personajes y se involucra en el proceso creativo al cien. No es extraño que hay mucho de él detrás de las icónicas frases en el guión.

El actor es el elemento clave para el éxito de este personaje. Desde las improvisaciones hasta la propia fisicalidad del personaje. Ha sido tanta su dedicación y entrega a Jack Sparrow y la franquicia que incluso ha hecho realidad los sueños de muchos niños enfermos al visitarlos en los hospitales como parte de actos de beneficencia para hacerlos felices.