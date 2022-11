¿Recuerdas ‘Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra’? Así lucen ahora los actores

Corría el año 2003 cuando se estrenó en la pantalla grande Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra, una película de aventuras dirigida por Gore Verbinski para Walt Disney Pictures.

No pasó mucho para que el filme que sigue las aventuras del herrero Will Turner y el excéntrico capitán pirata Jack Sparrow en su rescate de Elizabeth Swann conquistara a las masas.

Desde entonces, han pasado 19 años en las que la historia se convirtió en una franquicia superexitosa y mucho ha cambiado en la vida de los actores que conformaron el elenco de la cinta.

El antes y después de los actores de Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra

Por esto, a continuación, te presentamos el antes y después de las estrellas principales que encabezaron la primera entrega de la saga fílmica Piratas del Caribe:

Johnny Depp - Jack Sparrow

En Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra, el actor encarnó al rebelde capitán Jack Sparrow, un papel que se terminó convirtiendo en uno de los más icónicos de su exitosa carrera.

Actualmente, Depp tiene 59 años y sigue vigente en el mundo de la actuación. Aparte, está dedicado a su carrera musical. De hecho, hace meses lanzó su primer álbum junto a Jeff Beck: 18.

Keira Knightley - Elizabeth Swann

La actriz británica se consolidó como estrella global dando vida a Elizabeth Swann, la hija del gobernador Weatherby Swann, a quien le encanta el mundo de la piratería desde su infancia.

Al presente, la estrella tiene 37 años y continúa brillando como actriz. Misbehaviour (2020) y Última Noche (2021) son las últimas películas en las que ha trabajado.

Geoffrey Rush - Capitán Barbossa

Desde esta película y a lo largo de la saga Piratas del Caribe, el talentoso histrión se ha encargado de dar vida al inolvidable antagonista Héctor Barbossa, el capitán del Perla Negra.

Luego del proyecto, el ganador del Oscar continuó expandiendo su carrera. Hoy en día, tiene 71 años y su último papel en el cine lo interpretó en la película Storm Boy en el año 2019.

Orlando Bloom - Will Turner

El galán inglés robó corazones y se afianzó como actor a nivel mundial encarnando al herrero Will Turner, un descendiente de piratas que se enamora perdidamente de Elizabeth Swann.

En la actualidad, Bloom tiene 45 años y no deja de destacar en el mundo del espectáculo. La cinta Needle in a Timestack (2021) y la serie Carnival Row (2019-2023) son sus últimos proyectos.

Jonathan Pryce - Weatherby Swann

El afamado intérprete británico se grabó en la mente de todos en la piel del gobernador Weatherby Swann, el padre de Elizabeth y gobernador de Jamaica instalado en Port Royal.

Presentemente, Pryce tiene 75 años y es uno de los actores del momento gracias a sus actuaciones en series como Game of thrones y The Crown y en películas como The Two Popes (2019).