“Si alguien se ofendió, pido perdón”: Cecilia Bolocco alzó la voz y explicó sus dichos sobre las tallas XL

Cecilia Bolocco finalmente alzó la voz ante los periodistas que la encontraron en el evento de la Fundación Oncológica Care, realizado en Lo Barnechea durante esta última jornada, tal como consignó el diario LUN.

Hasta ese lugar llegó la empresaria y su hijo Máximo para oficiar como voceros del evento que llama a capacitar a profesionales de la salud en torno a 12 síntomas de alerta de cáncer infantil y las recomendaciones a seguir ante sospecha de esa enfermedad.

Su aparición pública ocurrió justamente cuando en los medios se habla de las palabras que emitió en un live de Instagram, mientras mostraba un camisón y le contestaba a una fan que le preguntó si lanzaría una línea de ropa extra large: “Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya”, dijo, entre otras cosas la diva chilena.

Sin embargo, y tras la ola de críticas que recibió, incluso de personajes muy famosos en nuestro país, al ser consultada por el su polémica, respondió de esta forma al periodista Sergio Vallejos de LUN.

“Es evidente que (el comentario) fue sacado de contexto. El contexto de mis transmisiones en vivo responde a situaciones lúdicas, donde me cambio de ropa, donde juego o contesto las preguntas que me hacen. La verdad es que siento que se viralizó algo que fue sacado de contexto para tratar de imponer en mí una opinión que yo no tengo. Toda mi vida he sido una persona que ha tratado de empoderar a la mujer” aseguró Cecilia.

Haciendo clara alusión a ese slogan del año 2007, que la mostraba en el mundo publicitario rezando como mantra que “La belleza es cien por ciento actitud”.

Por eso su explicación continuó diciendo que: “Creo que todas somos bellas, todas somos reinas, Lo digo en todos los tonos y yo sé que en ese sentido he tenido el privilegio de ostentar hasta un título de belleza, pero es irrelevante. La belleza es del alma”.

“Si yo hice un comentario sobre el tema del excesivo tallaje de la ropa es simplemente porque me asusta que mujeres se abandonen y que no se preocupen de su salud. La obesidad mórbida en nuestro páis está creciendo a pasos agigantados y es casi un tema de salud pública. Pero nadie dice que es peligroso. Yo jamás voy a querer herir a alguien por ser obesa. Jamás, jamás... Eso de que yo tenga una opinión en contra con las personas extra extra large, no es verdad. Yo no tengo nada en contra de nadie”, remató la ex miss Universo.

¿Sorprendida por la polémica?

Ante la pregunta de si leyó lo que dijeron de ella y cómo reaccionó a los miles de comentarios que recibió, la ex reina de bellaza dijo que “no quise leer mucho, porque yo soy sensible y estoy en una campaña para salvar vidas... entonces, cuando se me quiere asociar con una intención que no tiene nada que ver con mi esencia y mis acciones, me sorprende, me asombra”, indicó.

También reveló que su hijo Máximo la ayudó a superar el chaparrón de críticas: “Me dijo una cosa muy especial, en todo caso. Me dijo “mamá, olvídalo, los haters son tus mayores fans”, jajajá. Y es la verdad es que solo me sorprende porque no quisiera que (eso) empañara lo que estamos haciendo que sí tiene peso. Eso tiene peso”.

Máximo, que también estaba presente, no se quedó fuera del debate y quiso salir en defensa de su mamá :

“La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, a mí mamá la han querido derrumbar mil veces, pero a ella no le importa porque sabe que lo que está haciendo está bien. Para los haters que están ahí y que quieren hacerla bolsa como siempre, les recomiendo que vean el video completo y se den cuenta de que no fue un comentario gordofóbico ni contra nadie, hay que informarse antes de hablar de la gente”, dijo a los críticos de su conocida mamá.

Luego Cecilia tomó de nuevo la palabra y juró que “para mí es imposible decir algo para denostar, para dañar, insultar, agredir, nunca he abierto mi boca para agredir. Y si lo hice, porque fueron malinterpretadas mis palabras o fui torpe en decir algo, pues pido perdón. Pido perdón porque esa nunca ha sido mi intención ni lo va a ser. Mi intención es que se viralice lo que hoy estamos haciendo”, de hecho, Cecilia también apareció en el noticiero de Chilevisión -que también fueron al evento- donde repitió “Si alguien se ofendió, pido perdón”.

“Mi frase fue por un tema de salud porque nadie se atreve a decir estas cosas. Es un tema de salud. Si una está en 4x, no pues, yo creo que ojalá te des cuenta de que hay que hacer algo al respecto porque no es sano. Y la obesidad mórbida trae consigo un montón de enfermedades, entre ellas, el cáncer”, finalizó Cecilia Bolocco.