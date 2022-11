Toda una rompecorazones: Gloria Simonetti reveló que rechazó a Julio Iglesias en su juventud

Gloria Simonetti estuvo como invitada en el programa estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, en donde reveló una particular y desconocida anécdota que vivió en la década de los 60 junto al cantante Julio Iglesias.

Todo comenzó cuando Jean Philippe Cretton le consultó sobre si era cierto que ella misma no se dio el permiso para salir con el artista.

“Eso fue una anécdota, a Julio lo conocí por los años 68 en el Festival de Viña y después tuve que ir a un Festival en Bulgaria, estamos hablando del año de la cocoa e ir a Bulgaria no es nada ir a Pirque y yo tenía que ir a la competencia y él iba de show”, recordó de entrada

“Él me dice ‘oye, ¿por qué no salimos esta noche?’”, imitó la voz del español.

“Yo le digo ‘¿cómo se te ocurre? Si mañana tengo que cantar, yo soy una persona profesional y no me voy a ir de carrete’”, le respondió la intérprete de “Eclipse total de amor”.

Finalmente, la cantante explicó que no sentía atracción por Julio, que no le llamaba la atención románticamente. “Nunca fue mi tipo, esa gente tan empalagosa no me gusta... ‘Os quiero, os adoro, mi hijo se va a llamar igual que Chile’”, sentenció Gloria.