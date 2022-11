Creador de Two and a Half Men escribió piloto de una serie basada en su experiencia trabajando con Charlie Sheen

En el año 2011, la producción de Two and a Half Men se vio interrumpida, luego de que su protagonista, Charlie Sheen, decidiera someterse a un programa de rehabilitación en su casa, el tercer intento del mismo año, sumado a unas declaraciones despectivas del actor sobre el creador de la serie, Chuck Lorre, provocaron su salida del éxitoso programa.

Sobre ese acontecido año, comienza el guion de una nueva serie que prepara Lorre llamado, Sex, Drugs, and a Sitcom.

El texto del episodio piloto, al que tuvo acceso The Hollywood Reporter, comienza con la famosa entrevista de Sheen con Matt Lauer antes de retroceder “nueve años antes de que todo se convirtiera en un grupo séptico”, detallando cómo la serie llegó a ser la número uno.

El texto dice: “En esta narración de la historia, Chuck Lorre es retratado como ingenioso y comprensivo. Hay otra versión en la que es arrogante e inseguro. Alguien más puede escribir esa”.

El medio estadounidense añade: el casting habría sido interesante dado que los personajes de la vida real del piloto incluyen un grupo de estrellas (en escenas de flashback) de series anteriores de Lorre como Roseanne, Cybill, Grace Under Firey Dharma & Greg, además de figuras de la industria como el expresidente de Warner Bros. Television, Peter Roth (descrito como un abrazador) y el destituido jefe de CBS Les Moonves (“el hombre más poderoso de la televisión y un travieso, chico travieso”, por un chyron).

Sitcoms de Chuck Lorre

El productor estadounidense es conocido por ser el creador de exitosas sitcoms como Two and a Half Men, The Big Bang Theory, El método Kominsky, El joven Sheldon, entre otros.

En el 2011, tras el despido de Charlie Sheen, el productor decidió reemplazar al personaje con Ashton Kutcher, que si bien nunca llenó ese vació, si le dio una dirección distinta a la serie.

El episodio final de Two and a Half Men es catalogado como uno de los más bizarros de la televisión al ser un ‘homenaje’ a todas las polémicas de la serie, donde se rompió la ‘cuarta pared’ en varias oportunidades y en un final donde Lorre mata al personaje de Sheen haciéndole caer un piano.