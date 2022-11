DJ Méndez recordó cuando su expareja le fue infiel: “Por hue** me tocó estar del otro lado”

El popular cantante chileno DJ Méndez estuvo en el capítulo más reciente del exitoso podcast “Hoy es hoy” de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo. En este espacio habló sobre su vida privada y los episodios de infidelidad que ha vivido, tanto de su parte como de sus exparejas.

Esto salió a colación debido a la pregunta de la comediante, quien le consultó si estaba soltero en su momento máximo de fama. “No, yo fui muy infiel lamentablemente, en mi primer matrimonio y en mi segundo. Del tercero para adelante empecé a pegar el enchufazo”, confesó.

“La Fiera” le preguntó si es que a él le han sido infiel también y él le respondió que sí, “me ha tocado vivir los dos lados, que lo encuentro bien, en el sentido que la primera vez que toco verlo, ver fotos y así ¡Pa! y que te pegue en la cara”, comentó.

Méndez afirmó que vio fotos de varios amantes que tenía su pareja, “me re cagaron, yo he sido muy infiel y después me tocó a mí. Yo lo asumí, por hue** me tocó estar del otro lado”, agregó.

El cantante contó que le dio rabia ver las fotos, las cuales fueron descubiertas por su hija, quien tenía sospechas sobre su expareja. Sin embargo, afirmó que lo tomó bien al momento de tener que ver y disimular con su pareja de ese entonces. Una vez que se fue de la casa, le dejó las cosas afuera y nunca más supo de ella.