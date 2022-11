“La escoria del elenco”: Mariana Derderián asegura que fue discriminada durante la grabación de “Brujas”

Mariana Derderián estuvo como una de las comensales en el último capítulo de “La Divina Comida”, en donde se sinceró sobre sus primeros trabajos en el mundo de las teleseries y reveló que fue discriminada durante la grabación de “Brujas” de Canal 13, en el 2005.

Todo comenzó cuando quedó seleccionada para su primer papel en la pantalla chica: “Una compañera me dijo: ‘Acompáñame a un casting’. Me iba alejando del canal y me llamaron diciendo: ‘Devuélvase’. Así quedé”.

“Gracias a Jorge Zabaleta y Carolina Arregui... Ellos no son actores.... Yo creo que ha cambiado todo, los prejuicios están un poquito más resueltos. Finalmente es un oficio”, señaló la intérprete tras comentar que los rostros salieron en su defensa.

A raíz de esta situación, la actriz asegura que durante la grabación la hacían sentir como “la escoria del elenco, de todas maneras”. No obstante su participación en “‘Brujas’ fue todo un éxito”.

Tamara Acosta también quiso aportar desde su experiencia: “Cuando yo empecé en las teleseries, en las personas con formación teatral, era como una de segunda clase. Yo jamás tuve un prejuicio, eso cambió un poco”, afirmó.

“Mientras grababa ‘Brujas’, yo hacía la tesis en la noche. Me dan la fecha para defender la tesis, la defiendo, me titulo y luego termino ‘Gatas y Tuercas’. Después me llaman para grabar ‘Floribella’”, finalizó Mariana.