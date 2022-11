“Tu compañero puede hacer cualquier cosa para lucirse más que tú”: Mariana Derderián sobre su paso por “Bienvenidos”

Mariana Derderián fue una de las invitadas a “La Divina Comida” junto a Tamara Acosta, Francesco Gazzella y Pablo Mackenna, en donde repasó su trayectoria en televisión.

Todo comenzó cuando Tamara Acosta le preguntó sobre que dejó el mundo de la actuación para dedicarse de lleno a otros espacios en la pantalla chica.

“Me gustan mucho los programas. Lo que más me ha gustado de “Almacén” y “Disfruta la ruta” es que me gusta estar con gente diversa. Me gusta estar en la calle más que en el estudio, me sobra un poco el camarín”, explicó de entrada.

“Pasaste por el matinal”, recordó Pablo Mackenna tras la participación de la artista en “Bienvenidos” de Canal 13.

“Es como una escuela de whiplash, es hardcode (...) lo que pasa es que en el matinal estás solo en un carril nadando, esto porque tu compañero de al lado puede hacer cualquier cosa para lucirse más que tú, para opacarte y decir ‘Si, bueno pero tatata”. O sea, tu puedes mandarte un speech...”, recordó.

Francesco Gazzella explicó que en el programa del 13 los rostros se peleaban por tres minutos al aire.

“Tu querías decir algo y tenías que pedir la palabra y no te la daban. Si no te la daban, no hablabas”, afirmó.

Finalmente, la actriz habló sobre sus nuevos proyectos, entre ellos el que inició durante la pandemia de Covid-19, el podcast “Cosas que pasan”.