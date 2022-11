Un encuentro del otro mundo: Pablo Mackenna conoció a su pareja en un funeral

Pablo Mackenna estuvo como invitado en “La Divina”, en donde fue consultado sobre cómo surgió su actual romance con Laura. En este contexto, el comunicador reveló que un poquito antes de que se desatara la pandemia de Covid-19, conoció a su actual pareja en un peculiar y curioso lugar: un funeral.

“Fue extraño. La Laura venía saliendo de una situación bien dramática, que es la muerte de su marido, a Cristián, a quien yo lo conocía, además”, reveló Pablo Mackenna de entrada.

El comunicador explicó que el exesposo de Laura fue enterrado en Santiago, sin embargo, su tumba se encuentra en Zapallar, siendo trasladado hasta la comuna donde le hicieron una ceremonia.

En dicho encuentro, Pablo Mackenna estuvo presente y entabló una conversación con un hombre que terminó siendo el padre de Cristián, el hombre fallecido.

En ese momento, el escritor terminó la charla y se acercó a un psquiatra cercano a la familia, quien estaba con su mujer. “Me pongo a conversar con él, le empiezo a contar cosas muy personales y se me acercan y me dicen ‘¿qué haces hablando con la mamá del difunto?’ y me fui”, recordó.

Posteriormente, se acercó a una mujer que también estaba en la triste ceremonia. “Yo le cuento esto, le digo ‘te morís lo que me pasó, hablé con el papá, la mamá del difunto y ella me dice ‘yo soy la mujer’”, lanzó, provocando las risas de los invitados.

Finalmente, el exCQC se comenzó a ver reiteradamente con Laura hasta que formalizaron su relación amorosa: “Nos tocó la pandemia, ella tiene tres niñitas, más la mía, son cuatro mujeres y yo hablaba con los monos, con los cuadros”, bromeó el periodista.

“Se armó algo súper bonito, la Rosa (su hija con Javiera Díaz de Valdés) se hizo amigas, se armó una familia distendida”, comentó respecto a la convivencia.