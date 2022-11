Álvaro Gómez revelará que fue víctima de abuso sexual por parte de un cura de su colegio

El actor Álvaro Gómez será el invitado de este lunes en “Juego Textual”, donde contará detalles sobre el abuso sexual que sufrió cuando era niño, por parte de un sacerdote. Esto ocurrió cuando tenía 13 años y el religioso pertenecía a su colegio.

Según recordará, todo partió cuando el religioso lo sacó de la sala de clases para palparlo y, supuestamente, usarlo de ejemplo para evaluar el estado físico de niños de escasos recursos.

“Afortunadamente no fue con violencia. Lo que me pidió fue medirme otras partes de mi cuerpo, no me tocó nunca. Pero obviamente si estás desnudo frente a otra persona te sientes muy vulnerable y sin herramientas para defenderte, porque eres chico”, relatará.

Como suele ocurrir en estos casos, guardó silencio sobre lo sucedido hasta que se sintió preparado para contarlo, y la revelación fue un punto de quiebre para su familia. “Asimilé que era abuso como 4 años después, cuando tenía 18 y le conté a mi vieja, y quedó la cag...”, contará.

“Él era uno de esos curas que iban a comer a mi casa porque mi familia era bastante religiosa. Desde entonces el punto de vista de mi familia cambió radicalmente. Con el tiempo incluso se convirtieron en uno de los precursores para sacar al obispo Barros de Osorno”, indicará sobre el efecto en sus seres queridos.