Britney Spears sigue preocupando a sus fans con nuevo video y desnudo

La cantante Britney Spears sigue preocupando a sus fans con nuevas fotos y videos en su cuenta de Instagram. Entre sus 41,6 millones de seguidores, abundan los comentarios de fanáticos que dudan de su salud mental, otros cuestionan que sea ella misma quien esté haciendo estas publicaciones, por lo que piden pruebas de su bienestar.

En la cuenta de la “Princesa del pop” destacaron este domingo dos nuevas publicaciones. La primera es un video, donde se le ve luciendo varios vestidos de color blanco y beige con un velo, que asegura es de su tatarabuela.

“Nunca me pongo mis vestidos...Son tan hermosos. Este es el velo de mi tatarabuela... ¡Soy un ángel!”, fue el mensaje junto a la grabación en el que se ve el creyón negro regado alrededor de sus ojos.

El video tiene más de 13 mil comentarios. A juicio de muchos de sus seguidores, la actitud de Spears no se ve normal. Sin embargo, otros debaten aseverando que el hecho de que no se muestre como otras personas esperan, no significa que ella no esté bien. Otros más, dudan que las publicaciones las esté haciendo ella misma, por lo que piden pruebas de que esté bien.

“Necesitamos pruebas del bienestar de Britt... Odio decirlo, pero estoy empezando a ceder ante estas teorías de conspiración”, dijo un usuario.

“Esto no es normal. Creo que Britney es una chica de 14 años en un cuerpo de 40 años. Su carrera, abuso y extrema falta de normalidad han frenado gravemente su crecimiento. Ella actúa y habla como una adolescente. Espero que alguien pueda darle la terapia que necesita”, comentó otra persona.

Uno de los comentarios que destaca es el de la escritora Allison Martino, quien manifestó que “¿Quién está editando esto? Ese fondo parece una pantalla verde”.

Retando a Instagram

En otra publicación Britney Spears reta las normas de Instagram al mostrar una foto donde se le ve completamente desnuda dentro de una bañera que casi no tiene agua.

Solo tapa sus pezones con las manos y coloca un flor en sus genitales, donde se le ve un pequeño tatuaje.

Lo que más inquietó a sus seguidores de este último post, fue el comentario con el que Britney acompañó la foto: “¡¡¡Me gusta chupar. Nunca fotos profesionales... ¡¡¡Succión me sale fácil!!! ¡¡¡Sigue aplaudiendo perra”, dijo.

Los pronunciamientos se desataron y hasta ahora hay poco más de 43 mil comentarios. Hay quienes afirman que la imagen denota un problema, pero otros destacan su desacuerdo con esta idea, alegando que no es muy diferente a los desnudos de otras artistas, como por ejemplo, las Kardashian.

La modelo Neyleen Ashley está entre quienes dudan que sea Britney quien hace las publicaciones. Lo demuestra en su comentario con el que dijo “solo quiero saber si ella está bien.. Brit, si estás publicando esto, ¿puedes hacer una historia que nos haga saber que estás bien?”.