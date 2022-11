“Es un ejercicio”: Benjamín Vicuña reveló el proyecto que realiza para homenajear a su hija

Benjamín Vicuña dio cuenta este domingo, en entrevista con el programa “Todo por ti”, de Canal 13, del proceso que ha llevado estos últimos años para convivir con el luto de la muerte de su hija, Blanca, y del proyecto homenaje que prepara para la menor.

En una íntima conversación con la exMiss Universo, donde Vicuña compartió escena con su madre, Isabel Luco, hubo espacio para rememorar lo que ha sido para el actor nacional la pérdida de su hija, quien falleció hace ya una década (2012) en la Riviera Maya producto de una infección por el contagio de una bacteria.

El homenaje de Benjamín Vicuña

“Estos 10 años ha sido un viaje, como familia, de amor, donde la ausencia se transforma en presencia. Si aprendes a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra o una figura abstracta. Hoy definitivamente es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que me levanto a trabajar y no hay una cosa que no haga, o cuando siento una profunda emoción, que no se la dedique a ella”, profundizó Vicuña, quien en su emotivo relato recordó lo importante que fue el escritor Cristián Warnken, que en 2007 también perdió a su hijo en un trágico accidente en una piscina.

“Lo abracé y le dije: ‘Dime que esto se puede, que este dolor me va a dejar respirar en algún momento’. Y me miró y me dijo: ‘Se transforma. Pero se puede’. No me lo vendió como un ofertón, me lo dijo de manera súper responsable y fue un hilo de esperanza”, contó el actor, quien en algún punto de la entrevista reconoció no poder evitar el sentimiento de culpa por la tragedia y desde su experiencia, aprender a ser más empático y comprensivo con las personas que han sufrido un evento tan doloroso como el vivido por él y su expareja, Carolina Ardohain, la madre de la menor.

Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña. Fuente: Canal 13.

“Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza. Y me gusta estar en familia, es el gran refugio que tenemos. Tengo 43 años y hay gente que me dice que es mejor la soledad, pero no lo entiendo, no me gusta, no lo comparto como vida, como modelo, como filosofía. Es muy lindo acompañarse, ver la vida como un equipo. Yo creo que voy a volver a apostar siempre por la vida y el amor”, reflexionó Vicuña, quien sobre el final de su relato reveló un proyecto que por estos días lo ha reconectado aún más con su hija.

Un libro que, según contó el actor, compilará los textos que él ha publicado en redes sociales para cada uno de los 10 aniversarios de Blanca.

“Es un ejercicio de escritura. Poder construir este súper homenaje y de paso hacer algo que me gusta, que es escribir”, explicó.