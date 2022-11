Ex Calle 7 y su nueva vida lejos de la TV luego que le detectaran esclerosis múltiple

¿Se acuerdan de “Calle 7″? De este programa juvenil de TVN que primero animó Martín Cárcamo y luego Jean Philippe Cretton, salieron varios rostros que aún están vigentes: Fernando Puelles, Valeria Ortega, Laura Prieto, entre otros...y también Alain Soulat, que debido a su enfermadad, se ha alejado de la TV.

El programa terminó en 2013, y Soulat terminó animándolo e incluso, se fue a Paraguay a conducir la versión en ese país. Todo viento en popa, hasta que le diagnosticaron en 2017 esclerosis múltiple.

Ahora en conversación con Página 7, reveló cómo va su vida, tras fundar junto a su madre una hostería en Arauco, su tierra natal.

“Ha sido súper cómodo hacer este negocio, también porque mi madre es súper capa. Es un negocio familiar, pero muy acogedor, y que hasta el momento está funcionando”, contó.

Alain Soulat Instagram

“A mí me hubiera encantado seguir, pero uno no depende de eso. Por mucho que tú quieras, si no hay productores que te quieran a ti es súper difícil. Yo hice los programas en Chile, me fui a Paraguay y cuando volví me traje todo ese material de vuelta, los mostré en todos lados y aún así no resultó”, reflexionó.

“Quizás me puse yo mismo una soga al cuello al decir que estaba enfermo y cuando alguien está enfermo nadie te quiere contratar. También lo pienso del otro lado para no ser tan víctima, pensándolo como un empresario también me pondría en el caso”, puntualizó.