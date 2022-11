Hasta el bailarín de Shakira es más guapo que Piqué: este sensual hombre causa furor en las redes

Una vez más Shakira causa revuelo al verse acompañada por un hombre muy sexy, pero sobre todo que sabe moverse muy bien al ritmo de la bachata.

Y es que tras revelar el video del challenge de ‘Monotonía’ que se ha hecho viral, la colombiana aparece acompañada por un chico que levantó de inmediato múltiples suspiros, tanto que de inmediato se conoció su identidad y desde entonces éste ha causado furor por su talento y su sex appeal.

Esta no es la primera vez que la artista deja ver que se rodea de hombres guapos y seductores, pues no hay quien olvide al muy sexy guardaespaldas que la protegió durante la grabación del audiovisual que fue grabado junto con Ozuna. Desde ese día, hay quienes están atentas para ver si logran dar con su identidad que hasta ahora es misteriosa, pero con el famoso bailarín no sucedió lo mismo.

Shakira alborota las redes al bailar con un guapo hombre

En esta oportunidad Shakira no solo dejó atónitos a sus fans al ver sus destrezas con los movimientos del género, sino que también desató cometarios sobre Juli Trujillo, un reconocido director, profesor y bailarín profesional que derrocha sensualidad con su talento y que además físicamente es muy atractivo.

Y es que posee una mirada muy seductora, así como un cuerpo muy tonificado que ha logrado debido a su disciplina y pasión por el baile. Él ha recibido el reconocimiento de su audiencia, pero con su aparición junto con la intérprete de ‘Monotonía’ se ha ganado una gran cantidad de seguidores, así como de piropos debido a su atractivo que ha cautivado a más de una.

En sus redes sociales @trujibachata deja ver que la música y la danza son su pasión, pero también le apasionan lo viajes, así como el derrochar físico con su buen gusto al vestir.