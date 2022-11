Lucerito Mijares no sólo canta, también actúa: Lucero y ella estrenan este proyecto

Definitivamente este año fue uno de los mejores para Lucero y su hija, Lucerito Mijares, ya que no solo tuvieron la oportunidad de compartir escenario en repetidas ocaciones, también fueron parte de la portada de una afama da revista y siguen cosechando éxitos profesionales.

La adolescente de 17 años, se ha ganado el cariño del público por su talento y sentido del humor, por lo que ha cautivado a todo el público del escenario que pisa incluso si está acompañada de sus padres.

Sobre todo, hace algunos meses, cuando se presentó en el Auditorio Nacional y su madre compartiera unas bellas palabras, donde mostró que se sentía orgullosa de su “nena”, quien se adueñó del escenario del coloso de Reforma y lo gratificante que fue verla realizar el acto:

“Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a mi nena, a nuestra hermosa @luceromijaresoficial adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo lo disfruta, es la MÁS. Me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado! No me alcanzan las palabras. GRACIAS infinitas por sus aplausos y cariño para ella”.

¿Cuál es el proyecto que une a Lucero y Lucerito Mijares de forma profesional?

Recientemente se dio a conocer que madre e hija serían las protagonistas de un video comercial para una reconocida tienda de supermercado.

Se trata de una versión navideña de la canción “El privilegio de amar”, una pieza original que se volvió un éxito en 1998 y que fuera interpretada por el reconocido cantautor, Manuel Mijares como parte de la telenovela con el mismo nombre, protagonizada por Adela Noriega y René Strickler.

En el video se puede apreciar a Lucero y Lucerito Mijares cantar a duo, mientras se recrearon diferentes etapas de la joven y sus Navidades, mostrando su gran pasión por el canto desde temprana edad.

Y es que es indiscutible que su talento lo lleva en las venas, por ello, a Lucerito Mijares se le nota muy feliz, plena y disfrutando de este momento que comparte con su madre.

Lucerito Mijares comprueba que el talento se hereda

Como era de esperarse las reacciones y comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues varios aseguraron que este anuncio solo es prueba del gran talento que le heredaron sus padres a Lucerito Mijares.

“Lo amé de principio a fin, no pudieron elegir a nadie mejor que ellas, son maravillosas y su amor de madre e hija traspasa la pantalla”. “Se rifaron. Y qué onda con su hija suena igual que ella!!!! Preciosas y que sonrisa Justo lo que se necesita en navidad”. “Muy buena elección para hacer este anuncio, madre e hija son maravillosas y las dos transmiten tanto que te llega y conmueve, la canción hermosa, el comercial quedó de 100″, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Sin embargo, lo que pocos saben es que la adolescente de 17 años, se encuentra estudiando para convertirse en una profesional de la música y así continuar con el legado de sus talentosos padres, pese a las duras criticas que recibió en el pasado por supuestamente “colgarse” de la fama de ellos.