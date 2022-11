Megan Fox y Machine Gun Kelly y otras parejas famosas que llegarían al altar en 2023

El amor ha triunfado en la vida de muchos famosos este 2022. A lo largo del año, se han celebrado numerosas pedidas de mano que finalmente acabarán en románticas boda este 2023.

Los protagonistas de estos romances ya están preparándose para que todo sea perfecto el gran día. A la par, parejas que han pospuesto sus enlaces también esperan darse el “sí, quiero”.

Así es que nos esperan doce meses en los que incontables enamorados se jurarán amor eterno rodeados de sus seres queridos en todo el mundo y nos harán soñar con sus ceremonias.

Las parejas famosas que posiblemente se casarán en 2023

A tan solo semanas para que acabe el año, a continuación, te presentamos un repaso de las principales parejas que se comprometieron y se convertirán en esposos dentro de meses:

Megan Fox y Machine Gun Kelly

Luego de su polémico compromiso en enero tras casi dos años de relación, la mediática pareja tienen planificado casarse en algún momento de 2023.

Así lo reveló una fuente cercana a los prometidos a E! News: “Megan y Gun Kelly no tienen mucha prisa por casarse, pero han comenzado a ver el proceso de planificación”.

“Les encantaría casarse el próximo año (2023) si pueden concretar todos los detalles para entonces, pero no tienen un cronograma firme”, aseveró el informante.

Sobre su boda, adelantó: “Quieren una boda extravagante y oscura ya que ninguno de ellos es el tipo de persona tradicional. Megan incluso ha pensado en usar un vestido de color o incluso negro”.

Irina Baeva y Gabriel Soto

Tras meses de rumores de ruptura y haber pospuesto su enlace matrimonial varias veces desde que se comprometieron en 2020, los actores parece que finalmente se casarán en 2023.

“Todo se puso en pausa, evidentemente... Por el tema del conflicto de Rusia y Ucrania, que sus papás (de Irina) no pueden venir”, explicó Soto en un encuentro con los medios en julio.

“Ella habló con su papá y (él) le dijo: ‘Mira, de aquí a un año definitivamente no podemos, no vamos a salir”, contó. “No es de que no puedan, es que está muy incierta la situación y no quieren hacerlo, entonces sin sus papás aquí pues para qué hacemos boda”.

A esto se le sumaron sus proyectos y la posibilidad de casarse en 2022 quedó descartada. “Entonces se me presentó el proyecto y pues a tomarlo”, dijo refiriéndose a Mi camino es amarte.

“Terminamos en enero y ya entonces en enero retomaremos los proyectos de la boda”, dijo. “Queríamos este año (2022) pero pues ahora sí que fue como cuando la pandemia, son cosas que están fuera de nuestras manos”.

Avril Lavigne y Mod Sun

La princesa del pop punk está felizmente comprometida con Mod Sun desde que el músico le hizo la pregunta durante un viaje a París, Francia, el pasado mes de abril.

Desde entonces, han permanecido herméticos con respecto a la planificación de su boda. La pareja podría casarse antes de acabar el año, pero todo apunta a que será en 2023.

Con respecto a los planes de su enlace, los tórtolos fueron preguntados por ET Canada sobre si deseaban conservar la temática de Francia para sus nupcias y respondieron que “tal vez”.

“Tal vez, tal vez, todavía no tenemos ningún plan. Nos acabamos de comprometer. Estamos de gira ahora mismo”, explicó Lavigne en mayo.

Macaulay Culkin y Brenda Song

Tras cuatro años de relación y tener un hijo juntos, los actores se comprometieron el pasado mes de enero. A pesar de ser muy herméticos con su relación, un allegado confirmó la noticia.

“A Macaulay y Brenda les encanta estar juntos como familia desde que le dieron la bienvenida a Dakota”, dijo una fuente a People. “El compromiso es el siguiente paso natural para ellos. Están emocionados por su futuro juntos”.

Con respecto a su boda, la pareja podría darse el sí antes de que acabe 2022, pero si no sucede, definitivamente será en 2023. Sobre la planificación, Brenda contó a la revista que ha sido complicado balancearla con su rol como mamá primeriza.

“La planificación de la boda es muy costosa y lleva mucho tiempo”, dijo. Asimismo, destacó que organizar sus nupcias con un bebé en casa es “realmente difícil porque se trata de prioridades”.

Gracias a esta experiencia, lanzó su propia colección de bodas con Amazon Handmade. En la entrevista, elogió a la tienda en línea porque le permite “pasar en cualquier momento”.

“No siento que tenga que hacer una cita constantemente para hablar con alguien o ir corriendo a la tienda”, dijo. “Y es realmente difícil hacer eso, no solo para las nuevas mamás, sino también para las mamás que trabajan, los papás que trabajan o los que van a la escuela”.

Ana Bárbara y Ángel Muñoz

La cantante recibió el anillo de compromiso de su novio, Ángel Muñoz, en julio del año 2020, pero su boda se pospuso debido a la pandemia de coronavirus y su apretada agenda de trabajo.

No obstante, la pareja que lleva más de 8 años junta se daría el “sí, quiero” el próximo 2023. Así lo adelantó la intérprete de Te busqué en una entrevista a TVNotas el pasado mes de marzo.

“Tal vez en 2023 nos gustaría (casarnos), pero ahorita tengo gira en México y Estados Unidos; creo que la boda la dejamos para más adelante, y no porque no sea importante, pero se atravesó la pandemia; además, no hay prisa, mientras haya vida, hay amor”, dijo.

En esa oportunidad, también confesó cómo le gustaría que fuera su matrimonio con su novio 15 años menor: “Quiero algo muy íntimo, en privado, para que el enfoque sea solo para nosotros”.

Taylor Swift y Joe Alwyn

El cantante y el actor conforman una de las parejas más reservadas en el espectáculo. No obstante, una fuente informó en junio que los enamorados llevaban meses comprometidos.

“Taylor y Joe están increíblemente felices y muy, muy enamorados. En realidad, han estado comprometidos durante algunos meses, pero solo se lo han contado a su círculo interno, básicamente a la familia inmediata y a los viejos amigos de confianza”, dijo un amigo del histrión.

Por supuesto, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información. Aparte, Swift no ha lucido ningún anillo en su mano, presuntamente, para preservar el secreto sobre su boda.

“Taylor tiene un hermoso anillo, pero solo lo usa cuando está en casa, es decir, a puerta cerrada. Una vez más, solo un puñado de personas conoce los detalles de la boda y Taylor ni siquiera le ha contado a su equipo sobre el compromiso”, agregó el insider.

De ser así, el par que lleva 5 años juntos probablemente se case en 2023 en una ceremonia ultraprivada de la que el público quizás no se entere sino hasta mucho después.

“Quieren que su amor se mantenga alejado de las cámaras tanto como sea posible. Esto es solo para ellos. Y si y cuando intercambien votos, definitivamente no habrá revistas Vogue, Rolling Stone u Hola! allí. Será simple y elegante, como ellos”, aseveró.

Marc Anthony y Nadia Ferreira

Tan solo tres meses después de dar a conocer al público su relación, el cantante puertorriqueño-estadounidense y la modelo paraguaya celebraron su compromiso con una gran fiesta en mayo.

Hasta el momento, no han anunciado la fecha ni la locación de su boda -que seguramente será de ensueño- pues se están tomando todo con calma, pero es muy probable que sea en 2023.

“Yo creo que en su determinado momento, todavía no. Estamos aprovechando, disfrutando de cada segundo”, dijo tras ser cuestionada sobre la fecha del enlace en La hora ¡Hola! en junio.

Eso sí, la Miss Universo Paraguay 2021 aseveró que tiene “un álbum de las cosas” que le gustaría tener el día de su matrimonio aunque no quiso dar ningún detalle al respecto.

La boda sería la cuarta para el artista de 54 años de edad. En el caso de la reina de belleza de 23 años, sería su primer enlace y asegura que se ve teniendo muchos hijos en su matrimonio.

Otras parejas de la farándula latinoamericana que están comprometidas y podrían casarse en algún momento en el año 2023 son:

Eva Daniela y Juan Osorio

Anuel AA y Yailin, la más viral

Lele Pons y Guaynaa

Paloma Cuevas y Luis Miguel (no confirmado por los involucrados)

Marcus Ornellas y Ariadne Díaz

Paul Stanley y Joely Bernat

Greeicy Rendón y Mike Bahía

Clarissa Molina y Vicente Saavedra

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Sydney Sweeney y Jonathan Davino

Paulina Goto y Rodrigo Saval

Mientras, en el plano internacional, algunos de los famosos comprometidos que podríamos ver casarse el próximo año 2023 son: